Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Penulis: Dadang Kurnia
Rabu, 4 November 2026 | 15.19 WIB

BMKG Prakirakan Sejumlah Daerah Jatim Diguyur Hujan Ringan hingga Petir

Ilustrasi hujan deras/Pexels

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan sebagian besar daerah Jatim diselimuti cuaca cerah dengan suhu panas yang menyengat pada Rabu (4/11). Meski demikian, beberapa kawasan lainnya justru berpotensi diguyur hujan ringan hingga potensi hujan.

Kondisi cuaca terik dan panas membara masih mendominasi kawasan dataran rendah di Jatim sejak pagi hingga sore hari. Suhu udara tertinggi pada hari ini menembus angka 36 derajat Celsius yang melanda Sidoarjo.

Selain Sidoarjo, sejumlah daerah lain turut mencatatkan suhu panas yang cukup tinggi di kisaran 34 hingga 35 derajat Celsius. Di antaranya Ngawi, Mojokerto, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, Situbondo, Sumenep, dan Surabaya.

Di tengah dominasi cuaca terik, dinamika atmosfer pada siang hingga sore hari memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah kabupaten dan kota.

BMKG memberikan peringatan dini terhadap potensi hujan petir yang diprakirakan melanda Kota Kediri pada sore hari.

Selain itu, potensi hujan ringan secara merata juga diprakirakan turun di beberapa kawasan, meliputi Kediri, Kabupaten dan Kota Malang, Lumajang, Trenggalek, Tulungagung, dan Kota Batu.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jatim Waspada Angin Kencang, di Kota Kediri Bisa Capai 36 Kilometer per Jam - Image
Surabaya Raya

Jatim Waspada Angin Kencang, di Kota Kediri Bisa Capai 36 Kilometer per Jam

Rabu, 7 Oktober 2026 | 16.01 WIB

Panas Ekstrem 37 Derajat Diprediksi Meluas di Jatim, Angin Kencang Mereda - Image
Surabaya Raya

Panas Ekstrem 37 Derajat Diprediksi Meluas di Jatim, Angin Kencang Mereda

Selasa, 6 Oktober 2026 | 14.50 WIB

Cuaca Cerah Masih Mendominasi Jatim, Suhu Terik Tembus 36 Derajat Celcius - Image
Surabaya Raya

Cuaca Cerah Masih Mendominasi Jatim, Suhu Terik Tembus 36 Derajat Celcius

Jumat, 25 September 2026 | 16.06 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore