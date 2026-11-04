BMKG Prakirakan Sejumlah Daerah Jatim Diguyur Hujan Ringan hingga Petir

Ilustrasi hujan deras/Pexels

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan sebagian besar daerah Jatim diselimuti cuaca cerah dengan suhu panas yang menyengat pada Rabu (4/11). Meski demikian, beberapa kawasan lainnya justru berpotensi diguyur hujan ringan hingga potensi hujan.

Kondisi cuaca terik dan panas membara masih mendominasi kawasan dataran rendah di Jatim sejak pagi hingga sore hari. Suhu udara tertinggi pada hari ini menembus angka 36 derajat Celsius yang melanda Sidoarjo.

Selain Sidoarjo, sejumlah daerah lain turut mencatatkan suhu panas yang cukup tinggi di kisaran 34 hingga 35 derajat Celsius. Di antaranya Ngawi, Mojokerto, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, Situbondo, Sumenep, dan Surabaya.

Di tengah dominasi cuaca terik, dinamika atmosfer pada siang hingga sore hari memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah kabupaten dan kota.

BMKG memberikan peringatan dini terhadap potensi hujan petir yang diprakirakan melanda Kota Kediri pada sore hari.

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