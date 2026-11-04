BMKG Prakirakan Sejumlah Daerah Jatim Diguyur Hujan Ringan hingga Petir

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan sebagian besar daerah Jatim diselimuti cuaca cerah dengan suhu panas yang menyengat pada Rabu (4/11). Meski demikian, beberapa kawasan lainnya justru berpotensi diguyur hujan ringan hingga potensi hujan.
Kondisi cuaca terik dan panas membara masih mendominasi kawasan dataran rendah di Jatim sejak pagi hingga sore hari. Suhu udara tertinggi pada hari ini menembus angka 36 derajat Celsius yang melanda Sidoarjo.
Selain Sidoarjo, sejumlah daerah lain turut mencatatkan suhu panas yang cukup tinggi di kisaran 34 hingga 35 derajat Celsius. Di antaranya Ngawi, Mojokerto, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, Situbondo, Sumenep, dan Surabaya.
Di tengah dominasi cuaca terik, dinamika atmosfer pada siang hingga sore hari memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah kabupaten dan kota.
BMKG memberikan peringatan dini terhadap potensi hujan petir yang diprakirakan melanda Kota Kediri pada sore hari.
Selain itu, potensi hujan ringan secara merata juga diprakirakan turun di beberapa kawasan, meliputi Kediri, Kabupaten dan Kota Malang, Lumajang, Trenggalek, Tulungagung, dan Kota Batu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022