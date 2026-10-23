Baru Bertugas, Kapolda Bali Irjen Pasma Royce Temui Tokoh Masyarakat dan Agama

JawaPos.com - Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce langsung merangkul tokoh masyarakat dan tokoh agama di awal penugasannya.

Pada Kamis (22/10), jenderal bintang dua Polri itu bertemu dan bersilaturahmi dengan para tokoh di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali.

Dalam silaturahmi tersebut, Pasma disambut langsung Ketua PHDI Bali Nyoman Kenak, Ketua Paruman Walaka IGN Sudiana, Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora, Pinandita Sanggraha Nusantara Bali, Sabha Walaka PHDI Pusat, dan ketua PHDI kabupaten-kota se-Pulau Dewata.

Dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (23/10), Pasma menyampaikan bahwa dirinya sudah mendengar aspirasi dan masukan dari seluruh jajaran PHDI Bali serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dia memastikan, aspirasi juga masukan itu akan ditindaklanjuti.

”Memang sudah menjadi tugas dan kewajiban saya selaku pejabat baru, harus bersilaturahmi ke semua elemen masyarakat di Bali,” kata Pasma.

Menurut Pasma, sangat penting untuk terus menjaga sinergi dengan semua pihak terkait di Bali. Bahkan, dia ingin kerja sama yang sudah lama terjalin semakin kuat. Tujuannya tidak lain untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

”Selain itu, Polda Bali tetap memetakan potensi gangguan keamanan untuk menentukan prioritas penanganan. Kami melakukan mapping potensi gangguan selama ini. Dengan skala prioritas, kami akan lakukan percepatan pelayanan,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta yang turut hadir dalam pertemuan itu turut menyampaikan apresiasi kepada Pasma.

Menurut dia, cara Pasma merangkul tokoh masyarakat dan tokoh agama patut ditiru oleh pimpinan polda di daerah lain.