Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 23 Oktober 2026 | 22.01 WIB

Baru Bertugas, Kapolda Bali Irjen Pasma Royce Temui Tokoh Masyarakat dan Agama

Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce bersilaturahmi dengan para tokoh di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali pada Kamis (23/10). (Instagram @kapoldabaliofficial) - Image

Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce bersilaturahmi dengan para tokoh di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali pada Kamis (23/10). (Instagram @kapoldabaliofficial)

JawaPos.com - Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce langsung merangkul tokoh masyarakat dan tokoh agama di awal penugasannya.

Pada Kamis (22/10), jenderal bintang dua Polri itu bertemu dan bersilaturahmi dengan para tokoh di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali.

Dalam silaturahmi tersebut, Pasma disambut langsung Ketua PHDI Bali Nyoman Kenak, Ketua Paruman Walaka IGN Sudiana, Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora, Pinandita Sanggraha Nusantara Bali, Sabha Walaka PHDI Pusat, dan ketua PHDI kabupaten-kota se-Pulau Dewata.

Dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (23/10), Pasma menyampaikan bahwa dirinya sudah mendengar aspirasi dan masukan dari seluruh jajaran PHDI Bali serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dia memastikan, aspirasi juga masukan itu akan ditindaklanjuti.

”Memang sudah menjadi tugas dan kewajiban saya selaku pejabat baru, harus bersilaturahmi ke semua elemen masyarakat di Bali,” kata Pasma.

Menurut Pasma, sangat penting untuk terus menjaga sinergi dengan semua pihak terkait di Bali. Bahkan, dia ingin kerja sama yang sudah lama terjalin semakin kuat. Tujuannya tidak lain untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

”Selain itu, Polda Bali tetap memetakan potensi gangguan keamanan untuk menentukan prioritas penanganan. Kami melakukan mapping potensi gangguan selama ini. Dengan skala prioritas, kami akan lakukan percepatan pelayanan,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta yang turut hadir dalam pertemuan itu turut menyampaikan apresiasi kepada Pasma.

Menurut dia, cara Pasma merangkul tokoh masyarakat dan tokoh agama patut ditiru oleh pimpinan polda di daerah lain.

”Juga patut menjadi contoh bagi pemimpin lain, baik di pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan,” imbuhnya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kasus Polisi Tembak Polisi: Polda Metro Jaya Periksa Kejiwaan Bharada Andika Rahmadani - Image
Kasuistika

Kasus Polisi Tembak Polisi: Polda Metro Jaya Periksa Kejiwaan Bharada Andika Rahmadani

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20.32 WIB

Polda Jatim Ungkap 2 Opsi Tangani Kasus Perundungan Anak Down Syndrome - Image
Surabaya Raya

Polda Jatim Ungkap 2 Opsi Tangani Kasus Perundungan Anak Down Syndrome

Senin, 19 Oktober 2026 | 23.08 WIB

Bidhumas Polda Jatim Ajak Ojol Surabaya Jadi Garda Pelopor Kamtibmas - Image
Berita Daerah

Bidhumas Polda Jatim Ajak Ojol Surabaya Jadi Garda Pelopor Kamtibmas

Senin, 19 Oktober 2026 | 20.06 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore