Bidhumas Polda Jatim Ajak Ojol Surabaya Jadi Garda Pelopor Kamtibmas

JawaPos.com - Jajaran Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jawa Timur mengajak pengemudi ojek online (Ojol) Surabaya menjadi garda pelopor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan komunitas Ojol memiliki peran yang sangat strategis di tengah dinamika perkotaan. Selain menggerakkan roda ekonomi keluarga, mobilitas Ojol yang tinggi di jalan raya menjadikan mereka mata dan telinga dalam menjaga Kamtibmas.

Mengusung semangat 'Jogo Omah' Polda Jatim berupaya menekankan bahwa Jawa Timur merupakan rumah bersama. Maka dari itu, Abast mendorong para pengemudi Ojol untuk aktif membantu sesama pengguna jalan, peduli pada keselamatan berkendara, serta tidak ragu melapor jika menemukan potensi gangguan keamanan.

"Kami mengajak rekan-rekan Ojol untuk saling membantu, peduli terhadap keselamatan di jalan, tanggap ketika melihat kecelakaan lalu lintas, serta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan kepada petugas kepolisian," ujarnya pada Senin (19/10).

Tak hanya keamanan fisik di jalan raya, Bidhumas Polda Jatim juga mewanti-wanti para pengemudi Ojol agar turut menjaga suasana kondusif di ruang digital.