Jadwal Kapal Laut Semarang–Sampit: Harga Tiket Mulai Rp 365 Ribu, Tersedia di Tanggal Ini

JawaPos.com - Perjalanan dari Semarang menuju Sampit, Kalimantan Tengah, bisa ditempuh menggunakan kapal laut dengan waktu pelayaran sekitar 30–38 jam. Bagi calon penumpang yang ingin menggunakan jalur laut, tersedia tiket kelas ekonomi mulai Rp 365 ribu untuk dewasa kelas kursi dan Rp 375 ribu untuk kelas tempat tidur.

Kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, menuju Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Rute ini seharusnya dilayani operator pelayaran seperti PT Dharma Lautan Utama (DLU) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI).

Namun untuk PELNI, dicek JawaPos.com di aplikasi resminya, terpantau tidak ada jadwal pelayaran di rute tersebut sepanjang bulan November ini. Sementara untuk DLU, tersedia dua tanggal pemberangkatan di bulan November.

Berdasarkan data jadwal pelayaran, kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, menuju Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Waktu perjalanan berkisar 35–36 jam, bergantung pada jadwal keberangkatan yang dipilih.

Pada November 2026, terdapat jadwal keberangkatan KM Dharma Rucitra 6 pada 9 dan 14 November. Berikut rincian waktu keberangkatan dan kedatangannya:

Keberangkatan pertama dijadwalkan pada Senin, 9 November 2026, pukul 05.00 WIB dari Pelabuhan Tanjung Emas. Kapal diperkirakan tiba di Pelabuhan Sampit pada Selasa, 10 November 2026, pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, keberangkatan berikutnya berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, pukul 10.00 WIB. Kapal dijadwalkan tiba pada Minggu, 15 November 2026, pukul 22.00 WIB.

Dalam data jadwal juga tercantum waktu kedatangan pukul 22.24 WIB untuk keberangkatan 14 November. Karena waktu keberangkatan pada kedua entri tersebut sama, calon penumpang sebaiknya memastikan kembali jadwal kedatangan melalui kanal resmi operator sebelum melakukan pemesanan.

Harga Tiket Kapal Semarang-Sampit