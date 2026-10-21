Demo di Bandung Ricuh Semalam, Truk Polisi Dibakar, Vandalisme di Simpang Lima

Pembakaran truk Danmas Polri seusai aksi demonstrasi yang memanas di Bandung (Threads muhan1810)
JawaPos.com - Aksi demonstrasi 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berujung ricuh di Bandung, Selasa (21/10) malam. Terjadi aksi penyerangan terhadap truk Pengendali Masyarakat (Dalmas) Polri di persimpangan Dago-Sulanjana, Kota Bandung.
Kendaraan tersebut diserang sekelompok orang saat personel kepolisian hendak kembali ke kawasan Dago-Cikapayang setelah mengamankan aksi demonstrasi.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat truk Dalmas Polri dibakar massa yang mengenakan pakaian serba hitam. Dalam video lain, terekam juga polisi mengejar massa aksi yang melakukan kekerasan.
Tak hanya itu, di Braga, aksi bakar-bakaran juga sempat terjadi meski tak terlihat bentrokan di akhirnya.
Vandalisme juga terjadi di sejumlah titik, termasuk salah satunya di Tugu Simpang Lima, Bandung. Para demonstran menuliskan pesan-pesan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Adapun pembakaran truk Dalmas Polri itu diduga pertama kali dilakukan dengan pelemparan bom molotov.
"Mobil polisi dibakar, woi, dibakar," teriak salah satu warga yang memvideokan peristiwa tersebut, dikutip Rabu (21/10).
Akibat serangan tersebut, dilaporkan tiga anggota polisi mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Ketiganya telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Polisi masih menyelidiki insiden tersebut, termasuk mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam penyerangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022