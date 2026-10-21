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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.46 WIB

Demo di Bandung Ricuh Semalam, Truk Polisi Dibakar, Vandalisme di Simpang Lima

Pembakaran truk Danmas Polri seusai aksi demonstrasi yang memanas di Bandung (Threads muhan1810) - Image

Pembakaran truk Danmas Polri seusai aksi demonstrasi yang memanas di Bandung (Threads muhan1810)

JawaPos.com - Aksi demonstrasi 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berujung ricuh di Bandung, Selasa (21/10) malam. Terjadi aksi penyerangan terhadap truk Pengendali Masyarakat (Dalmas) Polri di persimpangan Dago-Sulanjana, Kota Bandung.

Kendaraan tersebut diserang sekelompok orang saat personel kepolisian hendak kembali ke kawasan Dago-Cikapayang setelah mengamankan aksi demonstrasi.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat truk Dalmas Polri dibakar massa yang mengenakan pakaian serba hitam. Dalam video lain, terekam juga polisi mengejar massa aksi yang melakukan kekerasan.

Tak hanya itu, di Braga, aksi bakar-bakaran juga sempat terjadi meski tak terlihat bentrokan di akhirnya.

Vandalisme juga terjadi di sejumlah titik, termasuk salah satunya di Tugu Simpang Lima, Bandung. Para demonstran menuliskan pesan-pesan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun pembakaran truk Dalmas Polri itu diduga pertama kali dilakukan dengan pelemparan bom molotov.

"Mobil polisi dibakar, woi, dibakar," teriak salah satu warga yang memvideokan peristiwa tersebut, dikutip Rabu (21/10).

Akibat serangan tersebut, dilaporkan tiga anggota polisi mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Ketiganya telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Polisi masih menyelidiki insiden tersebut, termasuk mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam penyerangan.

Editor: Estu Suryowati
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