Detik-Detik Pembubaran Demo Mahasiswa di DPRD DIY Usai Petasan Meledak di Malioboro

JawaPos.com - Aksi penyampaian aspirasi massa mahasiswa di kompleks DPRD DIY, kawasan Malioboro, Kota Jogja, berakhir ricuh pada Selasa malam (20/10).
Kepolisian bergerak membubarkan massa setelah situasi memanas akibat pelemparan batu dan ledakan petasan di depan barisan pengamanan.
Kericuhan bermula saat massa aksi berupaya menerobos masuk ke dalam gedung DPRD DIY.
Hingga malam hari, massa sempat bertahan dan melempari kompleks gedung, sementara sejumlah warga berada di sekitar barisan aparat kepolisian.
Eskalasi situasi meningkat sekitar pukul 21.30 WIB ketika lemparan batu mengarah ke barisan petugas, disusul ledakan sebuah petasan.
Kondisi tersebut memicu aksi saling kejar antara aparat, warga, dan massa mahasiswa yang berlarian meninggalkan lokasi sepanjang Jalan Malioboro.
Guna meredam situasi dan mencegah dampak lebih luas, kepolisian membubarkan kerumunan serta membawa sejumlah peserta aksi ke dalam gedung DPRD DIY untuk diamankan.
Penjelasan Resmi Polda DIY dan Evaluasi Korban
Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengonfirmasi bahwa penanganan dilakukan karena situasi di lapangan sempat tidak kondusif dan membahayakan keselamatan umum di kawasan cagar budaya tersebut.
"Situasinya agak chaos, sehingga personel kami berusaha mengamankan peserta aksi," ujar Ihsan dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), Rabu (21/10).
Ihsan menjelaskan bahwa rangkaian aksi sebenarnya telah berlangsung sejak pukul 12.00 WIB.
Meski perwakilan demonstran sempat diterima langsung oleh pihak DPRD DIY, gesekan mulai terjadi menjelang Magrib dan kembali memuncak sekitar pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB.
Pihak kepolisian menyayangkan adanya perusakan fasilitas publik dalam insiden ini.
Polda DIY menegaskan sedang melakukan pendataan terhadap massa yang diamankan dan akan mendalami kejadian tersebut, termasuk opsi berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi terkait.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022