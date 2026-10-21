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Ryandi Zahdomo
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.53 WIB

Detik-Detik Pembubaran Demo Mahasiswa di DPRD DIY Usai Petasan Meledak di Malioboro

Polisi saat membubarkan aksi mahasiswa di depan gedung DPRD DIY Selasa (20/10) karena berujung ricuh. (Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja)

JawaPos.com - Aksi penyampaian aspirasi massa mahasiswa di kompleks DPRD DIY, kawasan Malioboro, Kota Jogja, berakhir ricuh pada Selasa malam (20/10).

Kepolisian bergerak membubarkan massa setelah situasi memanas akibat pelemparan batu dan ledakan petasan di depan barisan pengamanan.

Kericuhan bermula saat massa aksi berupaya menerobos masuk ke dalam gedung DPRD DIY.

Hingga malam hari, massa sempat bertahan dan melempari kompleks gedung, sementara sejumlah warga berada di sekitar barisan aparat kepolisian.

Eskalasi situasi meningkat sekitar pukul 21.30 WIB ketika lemparan batu mengarah ke barisan petugas, disusul ledakan sebuah petasan.

Kondisi tersebut memicu aksi saling kejar antara aparat, warga, dan massa mahasiswa yang berlarian meninggalkan lokasi sepanjang Jalan Malioboro.

Guna meredam situasi dan mencegah dampak lebih luas, kepolisian membubarkan kerumunan serta membawa sejumlah peserta aksi ke dalam gedung DPRD DIY untuk diamankan.

Penjelasan Resmi Polda DIY dan Evaluasi Korban

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengonfirmasi bahwa penanganan dilakukan karena situasi di lapangan sempat tidak kondusif dan membahayakan keselamatan umum di kawasan cagar budaya tersebut.

"Situasinya agak chaos, sehingga personel kami berusaha mengamankan peserta aksi," ujar Ihsan dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), Rabu (21/10).

Ihsan menjelaskan bahwa rangkaian aksi sebenarnya telah berlangsung sejak pukul 12.00 WIB.

Meski perwakilan demonstran sempat diterima langsung oleh pihak DPRD DIY, gesekan mulai terjadi menjelang Magrib dan kembali memuncak sekitar pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB.

Pihak kepolisian menyayangkan adanya perusakan fasilitas publik dalam insiden ini.

Polda DIY menegaskan sedang melakukan pendataan terhadap massa yang diamankan dan akan mendalami kejadian tersebut, termasuk opsi berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi terkait.

Editor: Kuswandi
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