JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering kali dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut menjadi bagian dari kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut kitab Primbon Jawa, beberapa kombinasi weton dipercaya mempunyai peruntungan yang baik dalam urusan pekerjaan maupun keuangan. Bahkan, ada yang diyakini berpeluang memperoleh rezeki secara tiba-tiba melalui kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang dipercaya mempunyai energi keberuntungan dalam urusan finansial. Mulai dari Minggu Wage hingga Kamis Kliwon, masing-masing memiliki karakter dan perhitungan tersendiri yang dikaitkan dengan datangnya kemakmuran. 1. Weton Minggu Wage: Dipercaya Memiliki Jalan Rezeki yang Terbuka Lebar Orang yang lahir pada Minggu Wage dikenal memiliki kemauan kuat dan semangat tinggi ketika memperjuangkan sesuatu. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi berbagai rintangan untuk mencapai tujuan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu mempunyai nilai neptu lima, sedangkan Wage bernilai empat. Jika digabungkan, jumlah neptu weton ini adalah sembilan. Minggu Wage juga dikaitkan dengan sejumlah naungan keberuntungan, seperti Wasesa Segara dan Dadi Kayu. Keduanya dipercaya melambangkan kehidupan yang dipenuhi kecukupan, kewibawaan, serta peluang untuk meraih kesuksesan. Berkat karakter pekerja keras dan keyakinan yang kuat, weton ini diyakini mempunyai kesempatan memperoleh hasil besar dari berbagai usaha. Bahkan, rezeki bisa datang melalui peluang yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam perencanaan. 2. Weton Selasa Pon: Kerja Keras yang Dipercaya Mendatangkan Kemakmuran Selasa Pon merupakan salah satu weton yang dalam tradisi Primbon Jawa dikaitkan dengan karakter cekatan dan penuh semangat. Mereka biasanya mempunyai dorongan kuat untuk menyelesaikan pekerjaan serta berusaha mendapatkan hasil terbaik. Weton ini memiliki jumlah neptu sepuluh, dengan nilai khusus sembilan menurut perhitungan yang digunakan dalam ramalan tersebut. Meskipun dikenal berani mengambil tindakan, mereka terkadang perlu lebih berhati-hati agar tidak terburu-buru ketika menentukan keputusan penting. Salah satu keistimewaan Selasa Pon adalah naungan Tunggak Semi yang dipercaya menjadi simbol tumbuhnya kembali sumber penghidupan. Makna tersebut sering dikaitkan dengan rezeki yang terus berkembang dan peluang memperoleh penghasilan baru. Tidak mengherankan jika weton ini dianggap memiliki peruntungan finansial yang baik. Kesempatan yang muncul pada waktu tidak terduga dipercaya dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih berkecukupan. 3. Weton Rabu Pahing: Berpeluang Mendapat Rezeki dari Berbagai Arah Pemilik weton Rabu Pahing dikenal sebagai pribadi yang mempunyai pendirian kuat dan tidak mudah terpengaruh keadaan. Mereka cenderung serius ketika menjalankan tanggung jawab serta memiliki ketekunan dalam mengejar target. Berdasarkan perhitungan Primbon Jawa, Rabu Pahing mempunyai jumlah neptu 16. Angka tersebut termasuk cukup besar dalam sistem perhitungan weton tradisional. Weton ini juga dikaitkan dengan naungan Gulus Banyu dan Tunggak Semi. Dalam kepercayaan Jawa, simbol tersebut sering dihubungkan dengan kemampuan menjaga kelancaran penghidupan serta memperoleh kesempatan baru. Ketekunan dan konsistensi dianggap menjadi modal penting bagi Rabu Pahing untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Selain dari pekerjaan utama, peluang tambahan maupun bantuan dari orang lain dipercaya dapat menjadi sumber datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. 4. Weton Kamis Kliwon: Kemakmuran Dipercaya Datang dari Ketekunan dan Ketulusan Kamis Kliwon menjadi weton terakhir yang masuk dalam daftar ini. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran tersebut sering digambarkan sebagai pribadi yang tekun, bijaksana, serta mempunyai kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Kamis Kliwon mempunyai jumlah neptu 16 dan nilai khusus delapan berdasarkan perhitungan yang disebutkan dalam ramalan. Weton ini dipercaya berada dalam naungan Ilmu Latifan, Tulus Banyu, dan Tunggak Semi. Ketiga simbol tersebut dikaitkan dengan kebijaksanaan, ketulusan hati, serta keberlanjutan dalam memperoleh penghidupan. Sifat pekerja keras dan kemampuan menjaga konsistensi diyakini menjadi alasan mengapa Kamis Kliwon sering dihubungkan dengan keberuntungan finansial. Rezeki yang diperoleh bukan hanya berasal dari hasil usaha sendiri, tetapi juga berpotensi datang melalui kesempatan maupun pertolongan orang lain. Dalam ramalan Primbon Jawa, weton ini bahkan dipercaya mempunyai peluang mendapatkan pemasukan tidak terduga yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup.