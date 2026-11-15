Karier Makin Cemerlang! 5 Weton Ini Diramalkan Bisa Mengubah Nasib dan Ekonomi Keluarga

JawaPos.com - Memiliki kehidupan yang lebih sejahtera tentu menjadi harapan banyak orang, terlebih bagi mereka yang ingin memberikan masa depan terbaik untuk keluarganya. Berbagai usaha dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut, mulai dari membangun karier, mengembangkan bisnis, hingga mencari peluang baru yang dapat meningkatkan penghasilan. Dalam budaya Jawa, perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini mempunyai karakter istimewa dalam urusan pekerjaan, kepemimpinan, dan pengelolaan rezeki. Baca Juga:Tak Disangka-sangka! 4 Weton Ini Konon Bakal Dihampiri Uang Kaget dan Keberuntungan Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki kemampuan membaca kesempatan, membangun hubungan baik, serta menghadapi tantangan dengan keteguhan hati. Karakter-karakter itu dianggap dapat menjadi modal penting untuk meraih keberhasilan. Bahkan, mereka digambarkan berpotensi menjadi sosok yang membawa perubahan besar terhadap kondisi ekonomi dan kehormatan keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai peluang perjalanan karier yang menjanjikan dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga menurut Primbon Jawa. Berikut lima weton yang dimaksud. 1. Jumat Wage: Karisma Alami yang Membuka Banyak Peluang Rezeki Jumat Wage dipercaya mempunyai kelebihan dalam menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Pembawaannya yang bersahaja membuat mereka relatif mudah diterima dalam lingkungan sosial yang berbeda. Selain itu, pemilik weton ini digambarkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan pandai menyesuaikan diri ketika menghadapi berbagai situasi. Keistimewaan tersebut diyakini dapat mendukung perjalanan karier, terutama pekerjaan yang membutuhkan keterampilan berinteraksi, membangun kepercayaan, dan menjalin kerja sama. Mereka cenderung mengutamakan pendekatan yang tenang daripada memaksakan kehendak. Kemampuan bernegosiasi juga menjadi salah satu keunggulan yang dipercaya dapat mendatangkan kesempatan menguntungkan. Arah Rezeki: Kerja sama bisnis, negosiasi, perdagangan, dan usaha berbasis jaringan. Karakter Utama: Bersahaja, tenang, mudah bergaul, dan memiliki kecerdasan sosial. Menurut gambaran Primbon Jawa, kemampuan Jumat Wage dalam membangun relasi dapat menjadi jalan terbukanya kesempatan ekonomi yang berdampak positif bagi kehidupan keluarga. 2. Rabu Legi: Pandai Mengatur Keuangan dan Memiliki Pandangan Jauh ke Depan Rabu Legi dikenal dalam kepercayaan Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki kemampuan berpikir secara terstruktur dan penuh pertimbangan. Mereka digambarkan tidak mudah mengambil keputusan tanpa memperhitungkan dampak yang mungkin muncul di kemudian hari. Keunggulan lainnya terletak pada kemampuan mengelola hasil kerja. Mereka dipercaya lebih menyukai perencanaan yang matang sehingga penghasilan tidak sekadar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Karakter tersebut dianggap cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, manajemen, maupun pengembangan usaha. Dengan ketelitian dan kedisiplinan yang dimiliki, Rabu Legi dipercaya berpeluang membangun usaha yang berkembang secara bertahap. Arah Rezeki: Bidang keuangan, investasi, manajemen, dan usaha mandiri. Karakter Utama: Disiplin, teliti, visioner, dan analitis. Dalam ramalan Primbon Jawa, kemampuan mengatur keuangan dan menyusun strategi menjadi gambaran keistimewaan Rabu Legi yang berpotensi membawa perubahan kesejahteraan keluarga. 3. Minggu Pahing: Memiliki Mental Kuat dan Tidak Mudah Menyerah Pemilik weton Minggu Pahing dipercaya mempunyai semangat juang yang tinggi ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Mereka bukan tipe orang yang mudah berhenti hanya karena mengalami kegagalan. Sebaliknya, kesulitan justru dianggap sebagai pengalaman untuk memperbaiki diri dan mencoba kembali. Keteguhan tersebut menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan peluang keberhasilan dalam pekerjaan. Minggu Pahing juga digambarkan memiliki kreativitas serta kemampuan menemukan solusi ketika menghadapi keadaan yang tidak mudah. Karena sifatnya tersebut, mereka dipercaya dapat berkembang dalam berbagai bidang pekerjaan, mulai dari profesi teknis, kesenian, hingga lingkungan pemerintahan dan perusahaan modern. Arah Rezeki: Bidang teknik, pekerjaan kreatif, pemerintahan, dan profesi profesional. Karakter Utama: Tangguh, ulet, kreatif, dan pantang menyerah. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, kegigihan Minggu Pahing menjadi salah satu modal untuk meraih kedudukan yang lebih baik sekaligus membantu meningkatkan taraf hidup keluarga. 4. Kamis Kliwon: Memiliki Naluri Usaha dan Pandai Menangkap Kesempatan Kamis Kliwon termasuk weton yang dipercaya mempunyai kepekaan dalam melihat peluang, terutama dalam bidang perdagangan dan bisnis. Mereka digambarkan mampu memahami kebutuhan pasar serta mempertimbangkan langkah yang tepat sebelum memulai suatu usaha. Keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu karakter yang menonjol. Meski demikian, mereka juga dipercaya tidak sekadar mengandalkan keberanian, tetapi berusaha menggunakan pengalaman dan perhitungan dalam menjalankan pekerjaan. Hal menarik lainnya adalah kemampuan mengembangkan sesuatu yang sederhana menjadi peluang usaha yang lebih besar. Karena itulah, Kamis Kliwon kerap dikaitkan dengan sosok yang memiliki jiwa kewirausahaan dan semangat untuk mencapai kehidupan mapan. Arah Rezeki: Perdagangan, industri kreatif, bisnis keluarga, dan usaha mandiri. Karakter Utama: Intuitif, berani, pekerja keras, dan pandai membaca peluang. Dalam pandangan Primbon Jawa, kombinasi karakter tersebut dipercaya dapat membantu Kamis Kliwon membangun kemapanan finansial dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. 5. Selasa Pon: Pemikir Cerdas yang Mampu Menentukan Strategi Kesuksesan Selasa Pon dipercaya mempunyai kemampuan menganalisis keadaan dan menyusun langkah secara terencana. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan penting. Sikap tersebut membuatnya digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah terbawa keadaan. Dalam lingkungan pekerjaan, kemampuan berpikir strategis ini dianggap menjadi keunggulan tersendiri. Mereka dipercaya mampu mengatur tanggung jawab, menyusun rencana, serta mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tidak hanya mengandalkan gagasan, pemilik weton Selasa Pon juga digambarkan memiliki kemampuan untuk menerapkan rencana melalui tindakan nyata. Arah Rezeki: Manajemen, pendidikan, kepemimpinan, dan jabatan strategis. Karakter Utama: Tenang, cerdas, analitis, dan penuh perhitungan. Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, Selasa Pon memiliki gambaran karakter seorang pemimpin yang dapat memberikan arah dan membawa perubahan positif bagi kehidupan keluarganya. Kelima weton tersebut dipercaya mempunyai keistimewaan masing-masing dalam urusan karier dan keberuntungan finansial. Meski demikian, ramalan berdasarkan weton merupakan bagian dari warisan kepercayaan budaya Jawa dan tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan seseorang. Kesuksesan tetap membutuhkan usaha, keterampilan, kedisiplinan, kemampuan mengambil keputusan, serta pengelolaan keuangan yang baik. Dengan kerja keras dan kemauan untuk terus berkembang, siapa pun memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.