Hidup Makmur dan Bergelimang Harta, 7 Shio Ini Disebut Paling Beruntung Soal Rezeki

JawaPos.com – Memiliki kehidupan finansial yang stabil dan berkecukupan tentu menjadi harapan banyak orang. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan penghasilan, mengembangkan bisnis, hingga mempersiapkan masa depan yang lebih sejahtera.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan potensi keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan keuangan. Ada beberapa shio yang kerap dikaitkan dengan kemampuan mencari peluang, mengelola penghasilan, serta membangun kemakmuran.

Keberuntungan finansial tersebut tidak hanya digambarkan melalui datangnya uang secara tiba-tiba, tetapi juga berkaitan dengan karakter seperti kecerdikan, kedisiplinan, keberanian, dan kemampuan menjalin hubungan baik.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial istimewa sehingga berpotensi menjalani kehidupan lebih makmur.

Berikut daftar tujuh shio tersebut beserta karakter yang melekat pada masing-masing pemiliknya.

1. Shio Tikus – Cerdas Menemukan Peluang yang Menguntungkan

Shio Tikus mencakup orang-orang yang lahir pada 1972 (elemen air), 1984 (elemen kayu), 1996 (elemen api), dan 2008 (elemen tanah).

Dalam astrologi Tiongkok, Tikus dikenal sebagai simbol kecerdikan dan kemampuan membaca keadaan. Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai pemikiran cepat sehingga mampu melihat kesempatan yang mungkin dilewatkan orang lain.

Dalam urusan keuangan, mereka cenderung mempunyai strategi tersendiri untuk mengembangkan penghasilan. Ide-ide kreatif yang dimiliki juga memungkinkan mereka menemukan berbagai sumber pemasukan baru.

Selain itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan shio Tikus. Mereka biasanya mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum menggunakan uang untuk kebutuhan tertentu.

Sifat optimistis juga membuat mereka tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi hambatan. Bagi pemilik shio ini, kesulitan justru bisa menjadi kesempatan untuk menemukan cara baru dalam memperoleh keuntungan.

2. Shio Babi – Simbol Kelimpahan dan Kerja Keras

Shio Babi meliputi kelahiran 1971 (elemen logam), 1983 (elemen air), 1995 (elemen kayu), 2007 (elemen api), dan 2019 (elemen tanah).

Dalam kepercayaan Tiongkok, Babi sering dihubungkan dengan kemakmuran, kecukupan, dan kelimpahan.

Orang yang lahir di bawah shio ini dikenal mempunyai semangat kerja yang kuat. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan cenderung berusaha menyelesaikan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.

Sifat tersebut membuat mereka dipercaya mempunyai peluang untuk mencapai target finansial yang telah direncanakan.

Menariknya, pemilik shio Babi juga sering digambarkan mengutamakan kejujuran dalam mencari penghasilan. Mereka lebih memilih membangun keberhasilan melalui usaha yang baik daripada menghalalkan segala cara.

Dalam urusan bisnis, kesabaran dan konsistensi menjadi modal penting untuk mengembangkan keuntungan secara bertahap.

3. Shio Naga – Berani Mengambil Kesempatan Besar

Shio Naga mencakup kelahiran 1964 (elemen kayu), 1976 (elemen api), 1988 (elemen tanah), 2000 (elemen logam), dan 2012 (elemen air).

Naga merupakan salah satu simbol paling kuat dalam kebudayaan Tiongkok. Shio ini sering dikaitkan dengan kewibawaan, keberanian, kekuatan, dan kepemimpinan.

Pemilik shio Naga biasanya digambarkan memiliki ambisi besar serta tidak takut menghadapi tantangan. Mereka cenderung tertarik mencoba hal baru, termasuk peluang bisnis yang membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan.

Kemampuan memimpin dan memengaruhi orang lain juga menjadi keunggulan yang membuat mereka berpotensi berkembang dalam dunia profesional.

Ketika menghadapi persaingan, mereka berusaha mempertahankan keyakinan dan mencari strategi terbaik untuk mencapai tujuan.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, karakter tersebut membuat Naga sering dikaitkan dengan peluang memperoleh kedudukan baik dan peningkatan kesejahteraan.

4. Shio Kelinci – Bijaksana Mengambil Keputusan Finansial

Shio Kelinci meliputi kelahiran 1975 (elemen kayu), 1987 (elemen api), 1999 (elemen tanah), dan 2011 (elemen logam).

Berbeda dengan Naga yang dikenal berani mengambil risiko, Kelinci lebih sering digambarkan sebagai sosok tenang, berhati-hati, dan penuh pertimbangan.

Mereka mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Sikap ramah dan kecerdasan emosional yang dimiliki membuat mereka mudah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang.

Dalam urusan finansial, pemilik shio Kelinci cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan. Mereka lebih menyukai perencanaan yang matang agar kondisi keuangan tetap terjaga.

Kesabaran juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka memahami bahwa membangun kemakmuran membutuhkan waktu dan tidak selalu bisa diperoleh melalui cara instan.

Karena itu, Kelinci dipercaya mempunyai potensi menciptakan kehidupan finansial yang stabil melalui strategi jangka panjang.

5. Shio Kambing – Kreatif dan Mudah Mendapatkan Dukungan

Shio Kambing mencakup kelahiran 1979 (elemen tanah), 1991 (elemen logam), 2003 (elemen air), dan 2015 (elemen kayu).

Dalam astrologi Tiongkok, Kambing sering dikaitkan dengan kelembutan, kreativitas, dan keharmonisan.

Pemilik shio ini dikenal memiliki kemampuan menciptakan ide-ide menarik yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.

Selain kreatif, mereka juga mempunyai karakter yang mudah bergaul dan mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Sifat tersebut menjadi keuntungan tersendiri ketika menjalankan bisnis maupun bekerja dalam sebuah tim. Dukungan dari rekan kerja dan mitra usaha dapat membantu mereka mengembangkan potensi yang dimiliki.

Kambing juga dipercaya mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga orang lain merasa dihargai.

Kombinasi kreativitas, kepedulian, dan kemampuan bekerja sama menjadikan shio ini sering dikaitkan dengan peluang memperoleh kemakmuran secara bertahap.

6. Shio Monyet – Pintar Membaca Situasi dan Cepat Beradaptasi

Shio Monyet meliputi kelahiran 1980 (elemen logam), 1992 (elemen air), 2004 (elemen kayu), dan 2016 (elemen api).

Monyet dikenal sebagai simbol kecerdasan, kelincahan, dan kreativitas. Orang yang lahir di bawah shio ini biasanya digambarkan mempunyai kemampuan berpikir cepat ketika menghadapi persoalan.

Dalam dunia bisnis, mereka dipercaya mampu menyesuaikan strategi ketika keadaan pasar mengalami perubahan.

Mereka juga tidak mudah kehabisan ide untuk mencari solusi ketika menghadapi hambatan. Kemampuan beradaptasi membuat pemilik shio Monyet lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi.

Selain itu, keberanian mencoba pendekatan baru menjadi salah satu modal untuk menemukan peluang yang menjanjikan.

Dalam urusan pekerjaan dan pengembangan usaha, Monyet sering dikaitkan dengan kemampuan memanfaatkan kesempatan secara cepat.

Namun, mereka tetap perlu mempertimbangkan risiko agar keputusan yang diambil tidak sekadar mengandalkan kecepatan.

7. Shio Ayam – Disiplin dan Menjunjung Tinggi Kejujuran

Shio Ayam mencakup kelahiran 1969 (elemen tanah), 1981 (elemen logam), 1993 (elemen air), 2005 (elemen kayu), dan 2017 (elemen api).

Dalam astrologi Tiongkok, Ayam sering digambarkan sebagai pribadi yang disiplin, teliti, dan mempunyai rasa tanggung jawab tinggi.

Pemilik shio ini biasanya mempunyai standar tersendiri ketika menjalankan pekerjaan. Mereka tidak suka menyelesaikan sesuatu secara asal-asalan karena lebih mengutamakan hasil yang maksimal.

Kedisiplinan tersebut menjadi salah satu faktor yang dipercaya dapat mendukung keberhasilan dalam bidang karier maupun bisnis.

Selain itu, integritas menjadi karakter penting yang melekat pada shio Ayam. Mereka cenderung mengutamakan kejujuran dan keadilan ketika berhubungan dengan orang lain.

Reputasi yang baik dapat membantu mereka memperoleh kepercayaan dari rekan kerja, pelanggan, maupun mitra bisnis.

Dengan konsistensi dan etos kerja yang kuat, shio Ayam dipercaya mempunyai peluang untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih mapan.