Konon Jadi Kesayangan Dewa Uang, 7 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur dari Tahun ke Tahun

seseorang yang dituntun dewa uang./Freepik/freepik JawaPos.com - Keberuntungan dalam urusan keuangan sering kali menjadi hal yang menarik untuk dibahas, terutama dalam kepercayaan astrologi Tiongkok. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan energi keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam hal mencari serta mengembangkan kekayaan. Di antara 12 shio yang dikenal dalam penanggalan Tiongkok, ada beberapa yang kerap dikaitkan dengan kemudahan memperoleh rezeki. Mereka digambarkan memiliki kecerdasan, keberanian mengambil peluang, hingga kemampuan mengelola keuangan yang mendukung kehidupan lebih mapan. Tidak sedikit pula yang menganggap pemilik shio tertentu seolah mendapatkan perlindungan Dewa Uang. Berbagai kesempatan finansial dipercaya lebih mudah menghampiri mereka, sehingga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi astrologi, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial menjanjikan. Berikut ulasannya. 1. Shio Naga Dalam astrologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kejayaan, dan kemakmuran. Tidak mengherankan jika shio ini sering dikaitkan dengan sosok yang memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan. Pemilik shio Naga digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi, jiwa kepemimpinan, serta keberanian menghadapi tantangan. Karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu melihat kesempatan bisnis yang mungkin dilewatkan orang lain. Mereka juga dipercaya cukup berani mengambil keputusan ketika menemukan peluang yang menjanjikan. Apabila diimbangi dengan perencanaan matang dan kemampuan mengelola risiko, karakter tersebut dapat menjadi modal untuk membangun kestabilan finansial. 2. Shio Tikus Shio Tikus identik dengan kecerdikan, kecepatan berpikir, dan kemampuan menyusun strategi. Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya mempunyai kepekaan untuk mengenali peluang yang dapat menghasilkan keuntungan. Sifat teliti dan kebiasaan mempertimbangkan berbagai kemungkinan membuat pemilik shio ini sering digambarkan pandai mengatur pemasukan maupun pengeluaran. Mereka juga tidak selalu tertarik memamerkan pencapaian finansial. Sebaliknya, membangun tabungan, mengembangkan aset, dan menjaga kestabilan ekonomi menjadi hal yang lebih penting. Karakter tersebut membuat shio Tikus kerap dianggap memiliki potensi untuk mengembangkan kekayaan secara bertahap. 3. Shio Ular