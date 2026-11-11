Bikin Keluarga Makin Sejahtera, 4 Shio Ini Disebut Punya Energi Pembawa Hoki

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kehadiran seorang anak sering dianggap sebagai anugerah terbesar dalam kehidupan keluarga. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, terdapat sejumlah shio yang diyakini mempunyai energi keberuntungan dan dipercaya dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan orang tua. Anak-anak yang lahir dengan shio tertentu konon memiliki karakter positif, mulai dari kecerdasan, semangat tinggi, hingga kemampuan meraih kesuksesan. Sifat-sifat tersebut dipercaya bisa memberikan pengaruh baik bagi orang-orang di sekelilingnya, termasuk keluarga. Bahkan, ada anggapan bahwa kelahiran anak dengan shio tertentu dapat menjadi awal perubahan kondisi ekonomi keluarga. Orang tua yang sebelumnya menghadapi kesulitan dipercaya berpeluang menikmati kehidupan lebih baik seiring perjalanan dan keberhasilan anaknya. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang dipercaya membawa keberuntungan, kemakmuran, dan kesuksesan bagi keluarganya. Berikut ulasannya. Baca Juga:Ramalan Shio Babi Besok Kamis 12 November 2026: Harmoni Tinggi, Keuangan Perlu Dikelola Hati-Hati 1. Shio Naga Dalam kebudayaan Tionghoa, Naga merupakan simbol kekuatan, kejayaan, dan kepemimpinan. Karena itu, anak yang lahir dengan Shio Naga kerap dipercaya mempunyai potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi keluarganya. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri, tegas, mempunyai ambisi tinggi, serta tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Dalam pandangan feng shui, Naga juga memiliki keterkaitan dengan kekuatan spiritual dan energi langit. Kehadirannya dipercaya membawa semangat keberhasilan yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap kehidupan keluarga. Sebagian kepercayaan bahkan mengaitkan kelahiran anak Shio Naga dengan terbukanya peluang baru bagi orang tua. Misalnya, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau perkembangan usaha yang semakin menjanjikan. Selain itu, karakter ambisius dan semangat pantang menyerah membuat anak Shio Naga dipercaya berpeluang meraih prestasi sejak usia muda. Keberhasilan tersebut tentu dapat menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. 2. Shio Kuda Shio Kuda dikenal sebagai lambang kebebasan, kecepatan, dan semangat pantang menyerah. Anak yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya memiliki keinginan kuat untuk hidup mandiri serta membuktikan kemampuan dirinya. Mereka umumnya digambarkan tidak suka bergantung kepada orang lain. Keberanian mengambil keputusan dan semangat untuk terus berkembang menjadi karakter yang menonjol. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, energi Shio Kuda juga sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan terbukanya berbagai kesempatan baru. Kehadiran anak Shio Kuda bahkan dipercaya dapat menjadi penyemangat bagi keluarga. Orang tua yang sebelumnya mengalami hambatan dalam pekerjaan maupun usaha konon bisa menemukan motivasi baru untuk memperbaiki keadaan. Keberhasilan anak ketika tumbuh dewasa juga diyakini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Tidak hanya dalam bentuk pencapaian materi, tetapi juga kebanggaan atas prestasi dan kemandirian yang berhasil diraih. 3. Shio Tikus Shio Tikus sering dikaitkan dengan kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan membaca peluang. Anak-anak yang lahir dengan shio ini dipercaya mempunyai pemikiran yang tajam dan mudah menemukan solusi ketika menghadapi persoalan. Salah satu keunggulan yang diyakini melekat pada Shio Tikus adalah kemampuannya melihat kesempatan dari hal-hal sederhana. Bahkan, sesuatu yang dianggap kecil oleh orang lain bisa menjadi peluang berharga apabila dikelola dengan baik. Dalam filosofi feng shui, Tikus mempunyai hubungan dengan elemen air yang melambangkan keluwesan, pergerakan, dan kelimpahan. Karakter tersebut membuat Shio Tikus sering dianggap sebagai pembawa keberuntungan dalam urusan finansial. Mereka dipercaya mampu membantu keluarga menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Ketika beranjak dewasa, kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki anak Shio Tikus diyakini dapat berkembang menjadi bekal untuk membangun usaha maupun meraih kesuksesan dalam pekerjaan. Dengan berbagai kemampuan tersebut, tidak mengherankan jika shio ini kerap dikaitkan dengan harapan kehidupan keluarga yang lebih stabil dan berkecukupan. 4. Shio Babi Shio Babi merupakan simbol kemakmuran, ketulusan, dan kelimpahan dalam kepercayaan Tionghoa. Anak yang lahir dengan shio ini sering digambarkan mempunyai hati lembut, sifat jujur, serta pembawaan yang menyenangkan. Mereka dipercaya memiliki energi positif yang mampu menciptakan suasana nyaman di lingkungan keluarga. Dalam sejumlah penafsiran feng shui, Shio Babi juga dikaitkan dengan keberuntungan yang datang secara bertahap. Artinya, kemakmuran yang dipercaya menyertainya bukan hanya berupa kekayaan mendadak, melainkan kehidupan yang semakin stabil dan berkecukupan. Orang tua yang mempunyai anak Shio Babi kerap menganggap kehadirannya sebagai pertanda baik. Anak tersebut dipercaya membawa kebahagiaan, ketenteraman, dan suasana harmonis dalam rumah tangga. Ketika tumbuh dewasa, mereka juga diyakini mempunyai rasa tanggung jawab serta kepedulian tinggi terhadap keluarga. Tidak sedikit yang digambarkan berpotensi menjadi sosok mandiri dan mampu membantu orang tua melalui keberhasilan karier maupun kondisi finansialnya. Itulah empat shio yang dalam kepercayaan Tionghoa kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran keluarga. Meski demikian, shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan penentu pasti rezeki maupun masa depan seseorang.