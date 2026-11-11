Setelah 31 Tahun, DEUX Kembali dengan Dua Lagu Utama dan Kolaborasi Dynamic Duo

JawaPos.com - DEUX kembali ke industri musik dengan album penuh keempat setelah penantian selama 31 tahun. Proyek bertajuk 4th Deux ini menjadi sorotan karena menghadirkan kembali suara mendiang Kim Sung Jae melalui teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Album tersebut dijadwalkan dirilis pada 21 November 2026 dan menjadi karya studio terbaru mereka sejak Force Deux pada 1995.

Mengutip laporan allkpop, agensi Wide Company telah membuka pemesanan untuk edisi vinyl terbatas album tersebut. Sebelum perilisan resmi, Lee Hyun Do juga menggelar acara prapendengaran pada 7 November di Bolero Club, Itaewon, Seoul.

Acara itu turut dimeriahkan penampilan Dynamic Duo yang menjadi salah satu kolaborator dalam album terbaru DEUX.

Salah satu lagu utama berjudul The Future memanfaatkan teknologi AI untuk merekonstruksi karakter vokal dan penampilan Kim Sung Jae.

Proses pengembangannya menggabungkan teknologi penyaring vokal AI dari SORISORI AI dengan teknologi pravisualisasi 3D dan pelacakan gerak dari The Ape Squad.

Proyek tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan serta Korea Creative Content Agency.

Album 4th Deux juga menghadirkan lagu utama kedua berjudul I Want You yang melibatkan Dynamic Duo sebagai featuring.

Produser Lee Hyun Do menggarap keseluruhan album dengan tetap mempertahankan identitas musik DEUX, sekaligus mengeksplorasi perkembangan genre New Jack Swing.

Selain dua lagu utama tersebut, album ini turut memuat lagu prarilis Rise yang sebelumnya diperkenalkan pada November 2025.

Lee Hyun Do juga menunjukkan komitmen untuk menghormati rekan bermusiknya. Ia memutuskan membagikan sebagian royalti hak terkait atau neighboring rights kepada keluarga Kim Sung Jae.

Langkah tersebut melanjutkan komitmen yang sebelumnya telah ia sampaikan ketika merilis lagu Rise. Dengan demikian, keluarga mendiang tetap memperoleh bagian dari pendapatan yang berkaitan dengan karya musik tersebut.

DEUX dibentuk oleh Lee Hyun Do dan Kim Sung Jae pada 1993 dan dikenal lewat lagu-lagu seperti Look Back at Me serta In the Summer. Keduanya mengumumkan pembubaran grup pada 1995, sementara Kim Sung Jae meninggal dunia pada November tahun yang sama.

Setelah lebih dari tiga dekade, album 4th Deux menjadi upaya Lee Hyun Do menghadirkan kembali identitas musikal duo tersebut sekaligus memperkenalkan karya mereka kepada generasi pendengar baru.