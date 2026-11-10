DEUX Rilis Album Setelah 31 Tahun, Hadirkan Suara Mendiang Kim Sung Jae Lewat AI

JawaPos.com - Suara mendiang Kim Sung Jae akan kembali terdengar melalui album terbaru DEUX yang dijadwalkan rilis pada 21 November 2026. Setelah 31 tahun tanpa album penuh, duo hip-hop legendaris Korea Selatan ini menghadirkan karya baru dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk merekonstruksi karakter vokal Kim Sung Jae.

Proyek tersebut menjadi momen istimewa bagi penggemar DEUX. Teknologi AI memungkinkan suara Kim Sung Jae dipadukan kembali dengan vokal Lee Hyun Do dalam sejumlah lagu baru, meski sang penyanyi telah meninggal dunia pada 1995.

Pengumuman tanggal perilisan album disampaikan WA:ID COMPANY pada 9 November 2026. Album tersebut menjadi album keempat DEUX sejak mereka merilis Force Deux pada 1995.

Lee Hyun Do dipercaya menangani keseluruhan produksi album. Dalam pengerjaannya, WA:ID COMPANY menggandeng perusahaan teknologi AI untuk mengembangkan filter vokal yang dirancang meniru warna, karakter, dan ciri khas dari. suara Kim Sung Jae.

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Dengan teknologi tersebut, suara kedua personel DEUX kembali dipertemukan dalam materi musik terbaru. Kehadiran vokal AI Kim Sung Jae sekaligus menjadi elemen utama yang membedakan album ini dari karya-karya sebelumnya.

Album terbaru DEUX akan menghadirkan dua lagu utama, salah satunya berjudul The Future. Lagu tersebut membawa pesan tentang pentingnya melangkah menuju masa depan daripada terus terjebak dalam kenangan masa lalu.

The Future telah lebih dulu diperkenalkan kepada publik pada 7 November 2026, bersamaan dengan peluncuran video musiknya.

Sementara itu, lagu utama lainnya melibatkan duo hip-hop Dynamic Duo. Kolaborasi ini menjadi salah satu daya tarik album, mengingat Dynamic Duo merupakan nama besar dalam perkembangan musik hip-hop Korea Selatan.