DEUX Siap Rilis Album Penuh Pertama dalam 31 Tahun dengan Suara Kim Sung Jae yang Dipulihkan AI

Mendiang Kim Sung Jae (x @tang_kira)

JawaPos.com - DEUX hadirkan album penuh keempat setelah 31 tahun. Proyek spesial ini menjadi sorotan karena menghadirkan suara mendiang Kim Sung Jae yang dipulihkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Album tersebut diproduseri langsung oleh Lee Hyun Do, anggota DEUX yang masih aktif di dunia musik.

Menurut laporan allkpop, agensi Wide Company telah membuka pemesanan awal untuk piringan hitam edisi terbatas album terbaru DEUX melalui situs resmi mereka.

Vinyl berukuran 12 inci ini tersedia dalam dua pilihan warna, hitam dan merah. Paketnya mencakup kemasan gatefold, lembar lirik, serta sampul bagian dalam. Jumlah produksinya akan disesuaikan dengan total pesanan yang masuk.

DEUX juga akan menggelar acara pre-listening party pada 7 November 2026 di Bolero Club, Itaewon, Seoul.

Dalam acara tersebut, Lee Hyun Do akan memperdengarkan sejumlah lagu dari album mendatang. Duo hip-hop Dynamic Duo juga dijadwalkan tampil sebagai pengisi acara.

DEUX dibentuk oleh Lee Hyun Do dan Kim Sung Jae pada 1993. Keduanya dikenal melalui sejumlah lagu populer seperti “Look Back at Me”, “We Are”, dan “In Summer”.

Perjalanan grup berakhir pada Juli 1995, sementara Kim Sung Jae meninggal dunia pada November di tahun yang sama dalam kasus kematian yang hingga kini belum terungkap sepenuhnya.

Proyek album baru ini sebelumnya telah diperkenalkan melalui single “Rise” pada November 2025, yang juga memanfaatkan teknologi AI untuk memulihkan suara Kim Sung Jae.

Lee Hyun Do turut menyampaikan komitmennya untuk membagikan sebagian royalti hak terkait dari lagu tersebut kepada keluarga mendiang rekannya.