Disebut Punya Hoki Besar, 8 Weton Ini Konon Berpotensi Hidup Kaya Raya

JawaPos.com – Masyarakat Jawa masih mengenal tradisi perhitungan weton sebagai salah satu cara untuk memahami karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Perpaduan hari kelahiran dengan pasaran Jawa tersebut dipercaya memiliki makna tersendiri, termasuk berkaitan dengan urusan rezeki, pekerjaan, dan keberuntungan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, terdapat istilah dunya yang dikaitkan dengan kemakmuran, kecukupan materi, serta keberhasilan dalam kehidupan duniawi. Weton yang masuk dalam hitungan ini dipercaya mempunyai peluang untuk memperoleh kehidupan sejahtera berkat karakter dan peruntungan yang menyertainya.

Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, ada delapan weton yang dikenal memiliki hitungan dunya dan kerap dijuluki sebagai raja uang. Pemilik weton tersebut dipercaya mempunyai keberuntungan dalam urusan finansial, peluang mencapai kesuksesan, serta kesempatan menikmati kehidupan yang berkecukupan.

Lantas, weton apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut? Berikut delapan weton yang dipercaya membawa keberlimpahan rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Wage – Mandiri dan Cermat Mengelola Kekayaan

Sabtu Wage dikenal sebagai weton yang menggambarkan pribadi tangguh, mandiri, dan mempunyai pendirian kuat. Mereka cenderung terbiasa menyelesaikan berbagai persoalan sendiri tanpa terlalu mengandalkan bantuan orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kebiasaan mengatur keuangan secara hati-hati. Mereka tidak mudah menghamburkan uang dan lebih mengutamakan kebutuhan yang dianggap penting.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, Sabtu Wage termasuk dalam hitungan dunya yang dikaitkan dengan keberhasilan dan kemakmuran. Karakter disiplin serta ketekunan dalam bekerja dipercaya menjadi pendukung datangnya rezeki dan kesuksesan dalam kehidupan mereka.

2. Jumat Pon – Tenang, Bijaksana, dan Dipercaya Membawa Hoki

Orang yang lahir pada Jumat Pon digambarkan mempunyai pembawaan tenang dan kemampuan berpikir cukup matang. Mereka juga dikenal mudah menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan baru.

Sikap bijaksana membuat pemilik weton ini sering dianggap mampu memberikan pertimbangan yang baik ketika menghadapi persoalan. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih senang memikirkan dampak dari setiap tindakan.

Dalam hitungan Primbon Jawa, Jumat Pon dipercaya termasuk weton berkategori dunya. Keberadaannya bahkan kerap dikaitkan dengan datangnya keberuntungan yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi keluarga.

3. Senin Pahing – Pekerja Keras dengan Semangat Pantang Menyerah

Senin Pahing dikenal mempunyai karakter kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka digambarkan sebagai sosok yang memiliki ambisi serta tekad besar untuk mewujudkan cita-cita.

Ketika menginginkan sesuatu, pemilik weton ini biasanya bersedia mencurahkan tenaga dan waktu demi mencapai hasil terbaik. Hambatan yang muncul justru dianggap sebagai tantangan yang harus diselesaikan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Senin Pahing masuk hitungan dunya yang melambangkan keberuntungan dalam urusan duniawi. Weton ini dipercaya mempunyai peluang meraih keberhasilan dalam pekerjaan maupun usaha sehingga dapat memberikan kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga.

4. Selasa Legi – Berani Mengambil Keputusan dan Memiliki Jiwa Pemimpin

Selasa Legi merupakan weton yang sering dikaitkan dengan karakter pemberani, tegas, dan penuh semangat. Pemiliknya digambarkan tidak mudah gentar ketika harus menghadapi situasi sulit.

Mereka juga mempunyai keinginan kuat untuk mencapai tujuan hidup. Keberanian mengambil keputusan serta kemampuan mengarahkan orang lain menjadi karakter yang membuat Selasa Legi sering dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, weton ini berada dalam kategori dunya sehingga dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki dan kesuksesan.

Selain kemakmuran materi, Selasa Legi juga dikaitkan dengan kehidupan keluarga yang ramai dan keturunan yang banyak.

5. Senin Wage – Disiplin, Hemat, dan Memiliki Etos Kerja Tinggi

Senin Wage digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai semangat kerja tinggi serta terbiasa menjalani kehidupan dengan penuh kedisiplinan. Mereka juga dikenal senang membantu orang lain dan mempunyai kesetiaan dalam menjalin hubungan.

Meskipun terkadang mudah terpancing emosi, pemilik weton ini dipercaya mempunyai hati yang tulus. Mereka cenderung bersungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu dan tidak mudah meninggalkan tanggung jawab.

Dalam hitungan Jawa, Senin Wage termasuk weton yang dikaitkan dengan dunya. Hal tersebut dipercaya menjadi pertanda baik bagi perjalanan rezeki dan kehidupan finansialnya.

Bahkan, weton ini sering dihubungkan dengan peluang mencapai kesuksesan sejak usia produktif serta kemampuan mempertahankan kehidupan berkecukupan hingga masa tua.

6. Kamis Legi – Tekun Berusaha dan Gemar Berbagi

Pemilik Kamis Legi dikenal memiliki karakter ulet, mandiri, dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi kegagalan. Mereka cenderung mempunyai prinsip kuat dalam menjalani kehidupan.

Sifat pantang menyerah membuat mereka lebih memilih berusaha kembali daripada berhenti ketika menemui hambatan. Mereka juga digambarkan tidak suka menggantungkan nasib kepada orang lain.

Selain tekun bekerja, Kamis Legi dipercaya mempunyai sifat dermawan dan senang membantu orang di sekitarnya. Perpaduan karakter tersebut membuat weton ini kerap dikaitkan dengan hubungan sosial yang baik.

Dalam Primbon Jawa, Kamis Legi masuk hitungan dunya yang melambangkan kemakmuran. Pemiliknya dipercaya mempunyai peluang meraih keberhasilan melalui pekerjaan, bisnis, maupun usaha yang ditekuni secara konsisten.

7. Sabtu Pahing – Berjiwa Kuat dengan Hati yang Lembut

Sabtu Pahing mempunyai gambaran karakter yang cukup menarik. Di satu sisi, mereka dikenal tegas dan mempunyai pendirian kuat. Namun, di sisi lain, pemilik weton ini juga dipercaya memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Mereka cenderung mudah memaafkan kesalahan dan tidak segan memberikan bantuan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Sifat tersebut membuat Sabtu Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai budi pekerti baik.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini termasuk kategori dunya yang berkaitan dengan keberlimpahan rezeki dan keberuntungan.

Karakter dermawan, keteguhan hati, serta semangat menjalani kehidupan dipercaya menjadi modal bagi Sabtu Pahing untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran.

8. Minggu Kliwon – Bijaksana dan Dipercaya Memiliki Rezeki Berlimpah

Minggu Kliwon menjadi weton terakhir dalam daftar delapan weton yang dikenal dengan hitungan dunya. Pemiliknya digambarkan mempunyai pembawaan tenang, bijaksana, dan tidak terlalu banyak berbicara.

Meskipun cenderung pendiam, mereka dipercaya memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sikap dermawan dan kemampuan memahami keadaan orang lain membuat Minggu Kliwon mudah mendapatkan simpati.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan besar dalam urusan kehidupan dan keuangan.

Rezekinya dipercaya dapat datang melalui berbagai kesempatan, sementara sikap bijaksana dianggap membantu mereka menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya kemakmuran materi, Minggu Kliwon juga dikaitkan dengan kehidupan yang tenteram dan penuh keberkahan.