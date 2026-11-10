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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 04.34 WIB

Jangan Sembarangan Berkata! 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Doa dan Ucapan yang Mustajab

Ilustrasi Weton Lidah Sakti dengan ucapan yang selalu jadi kenyataan (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Lidah Sakti dengan ucapan yang selalu jadi kenyataan (freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dihubungkan dengan watak, perjalanan hidup, hingga kekuatan batin.

Salah satu kepercayaan yang masih menarik perhatian adalah mengenai weton yang dipercaya mempunyai sabda atau ucapan bertuah.

Konon, orang-orang dengan weton tertentu dikenal memiliki perkataan yang begitu kuat sehingga doa, nasihat, bahkan peringatannya dipercaya dapat menjadi kenyataan.

Mereka umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi setiap perkataannya memiliki makna mendalam dan mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Ada pula yang meyakini bahwa ucapan pemilik weton tersebut dapat membawa keberuntungan apabila disampaikan dengan niat baik. Sebaliknya, perkataan yang keluar ketika sedang marah dipercaya bisa mendatangkan kesialan menurut kepercayaan tradisional.

Dilansir dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam hal ucapan dan sabda. Berikut daftar lengkapnya.

1. Jumat Kliwon – Memiliki Kharisma dan Kekuatan Batin yang Kuat

Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dalam tradisi Primbon Jawa.

Perpaduan hari Jumat dan pasaran Kliwon dipercaya menghasilkan pribadi dengan intuisi tajam serta pembawaan yang berwibawa.

Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai sosok yang tenang, tidak banyak bicara, dan lebih suka mengamati keadaan sebelum menyampaikan pendapat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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