Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 10 November 2026 | 18.12 WIB

8 Ucapan Orang yang Lelah Menanggung Beban Mental Rumah Tangga Menurut Psikologi

Ucapan orang yang lelah menanggung beban mental rumah tangga menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Ucapan orang yang lelah menanggung beban mental rumah tangga menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga berjalan seperti bisnis, dengan satu orang mengendalikan operasional harian sekaligus memikul beban mental semua anggotanya.

Tanggung jawab itu termasuk kelelahan emosional yang sering membuat seseorang kewalahan dan tidak punya waktu untuk dirinya sendiri.

Semakin letih, semakin besar kecenderungan mereka melontarkan keluhan tentang beban mental rumah tangga dalam obrolan santai.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (10/11), berikut delapan ucapan orang yang lelah menanggung beban mental rumah tangga dan mengalami kelelahan emosional.

1. “Aku kelelahan”

Menjadi tumpuan semua orang memang melelahkan, karena ada tekanan untuk selalu kuat dan mengurus segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang sulit.

Orang yang disayangi tidak bisa terus berharap satu orang mengerjakan semuanya, sebab tidak ada yang mampu menuang dari cangkir yang kosong.

Untuk itu, penjaga rumah tangga perlu menetapkan batasan, tetapi menolak permintaan orang tercinta jauh lebih sulit daripada kedengarannya.

Akibatnya mereka memaksakan diri hingga batas akhir, sehingga di penghujung hari kapasitasnya habis dan istirahat terasa sulit karena esok harus mengulang semuanya.

2. “Aku tidak pernah punya waktu untuk diri sendiri”

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Ucapan Sehari-hari yang Menandakan Anda Mulai Jenuh dengan Rapat Kantor - Image
Lifestyle

7 Ucapan Sehari-hari yang Menandakan Anda Mulai Jenuh dengan Rapat Kantor

Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.21 WIB

Sering Bikin Jengkel, 9 Ucapan Sering Keluar dari Orang yang Selalu Merasa Dunia Berpusat pada Diri - Image
Kepribadian

Sering Bikin Jengkel, 9 Ucapan Sering Keluar dari Orang yang Selalu Merasa Dunia Berpusat pada Diri

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.30 WIB

9 Ucapan Orang yang Dibesarkan Oleh Orang Tua Suka Marah Menurut Psikologi - Image
Parenting

9 Ucapan Orang yang Dibesarkan Oleh Orang Tua Suka Marah Menurut Psikologi

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.53 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore