8 Ucapan Orang yang Lelah Menanggung Beban Mental Rumah Tangga Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga berjalan seperti bisnis, dengan satu orang mengendalikan operasional harian sekaligus memikul beban mental semua anggotanya.

Tanggung jawab itu termasuk kelelahan emosional yang sering membuat seseorang kewalahan dan tidak punya waktu untuk dirinya sendiri.

Semakin letih, semakin besar kecenderungan mereka melontarkan keluhan tentang beban mental rumah tangga dalam obrolan santai.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (10/11), berikut delapan ucapan orang yang lelah menanggung beban mental rumah tangga dan mengalami kelelahan emosional.

1. “Aku kelelahan”

Menjadi tumpuan semua orang memang melelahkan, karena ada tekanan untuk selalu kuat dan mengurus segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang sulit.

Orang yang disayangi tidak bisa terus berharap satu orang mengerjakan semuanya, sebab tidak ada yang mampu menuang dari cangkir yang kosong.

Untuk itu, penjaga rumah tangga perlu menetapkan batasan, tetapi menolak permintaan orang tercinta jauh lebih sulit daripada kedengarannya.

Akibatnya mereka memaksakan diri hingga batas akhir, sehingga di penghujung hari kapasitasnya habis dan istirahat terasa sulit karena esok harus mengulang semuanya.