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Penulis: Lania Monica
Selasa, 10 November 2026 | 22.54 WIB

Siap-Siap Kaya Mendadak! 7 Shio Ini Diramal Mendapat Kejutan Finansial dalam Sepekan

Ilustrasi Kecipratan Rezeki Nomplok (magnific) - Image

Ilustrasi Kecipratan Rezeki Nomplok (magnific)

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap mendapatkan kejutan menyenangkan dalam hidupnya, terutama yang berkaitan dengan keberuntungan dan kondisi keuangan. Terkadang, kesempatan yang tidak pernah diperkirakan justru bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok dan pembacaan energi spiritual, setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta perjalanan keberuntungan yang berbeda. Ada kalanya beberapa shio dianggap sedang berada dalam fase positif yang membuka peluang datangnya rezeki dari berbagai arah.

Keberuntungan tersebut digambarkan bisa hadir melalui tambahan penghasilan, tawaran pekerjaan, hadiah, hingga kesempatan bisnis yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, terdapat tujuh shio yang diramalkan berpeluang mendapatkan rezeki nomplok dan keberuntungan tak terduga dalam tujuh hari ke depan.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Ular – Peluang Finansial Datang dari Arah Tak Terduga

Shio Ular dikenal memiliki pemikiran tajam, penuh pertimbangan, dan pandai membaca situasi. Mereka biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan karena lebih suka mengamati peluang sebelum menentukan langkah.

Dalam ramalan tarot kali ini, Shio Ular disebut sedang berada dalam fase keberuntungan yang berkaitan dengan keuangan. Ada kemungkinan muncul kesempatan baru yang membawa tambahan pemasukan dalam waktu dekat.

Bentuk rezeki tersebut bisa berupa bonus pekerjaan, proyek tambahan, atau bantuan finansial yang datang ketika sedang dibutuhkan.

Karena itu, pemilik Shio Ular disarankan tetap jeli melihat kesempatan dan tidak melewatkan peluang positif yang muncul.

2. Shio Kelinci – Keberuntungan Finansial Mengalir Lebih Lancar

Shio Kelinci identik dengan karakter lembut, tenang, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka juga dikenal mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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