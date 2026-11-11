Tak Takut Jatuh Miskin! 7 Shio Ini Dipercaya Punya Peruntungan Finansial hingga Hari Tua

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang berbeda-beda. Ada yang dikenal memiliki kecerdasan dalam membaca peluang, sementara lainnya dianggap mempunyai kemampuan menjaga kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

Kepercayaan tersebut juga mengenal sosok Cai Shen atau Dewa Uang yang menjadi simbol kemakmuran, kekayaan, dan kelancaran rezeki. Dalam tradisi masyarakat Tiongkok, figur ini sering dikaitkan dengan harapan memperoleh kehidupan yang berkecukupan serta keberhasilan dalam urusan finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki hubungan erat dengan energi keberlimpahan dari Dewa Uang. Mereka digambarkan mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kemakmuran, mulai dari kecerdikan melihat kesempatan hingga ketekunan membangun aset.

Menariknya, keberuntungan ketujuh shio ini tidak hanya dikaitkan dengan masa muda. Mereka juga dipercaya mampu mempertahankan kemapanan finansial hingga memasuki usia senja. Berikut tujuh shio yang dimaksud.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang dan Pandai Mencari Penghasilan

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan serta kemampuan berpikir cepat ketika menghadapi berbagai situasi. Sejak usia muda, mereka digambarkan sebagai pribadi yang penuh inisiatif dan tidak mudah melewatkan kesempatan yang berpotensi mendatangkan keuntungan.

Salah satu kelebihan mereka adalah kemampuan menemukan peluang dari hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Mereka juga cenderung berani mencoba berbagai cara untuk meningkatkan penghasilan, termasuk membangun usaha sampingan atau mengembangkan investasi.

Dalam perjalanan hidup, keberuntungan Shio Tikus dipercaya sering datang melalui relasi dan pertemuan dengan orang-orang yang tepat. Kemampuan membangun jaringan pertemanan juga menjadi salah satu modal penting dalam mengembangkan usaha.

Ketika memasuki usia matang, mereka dinilai semakin bijak dalam mengelola kekayaan. Pengalaman yang terkumpul membuat Shio Tikus lebih memahami cara mempertahankan aset sekaligus memperluas sumber pemasukan.