Punya Aura Menawan, 6 Weton Ini Dipercaya Tetap Terlihat Muda Menurut Primbon Jawa

weton pilihan yang selalu tampak fresh, berkharisma, dan tak terlihat menua./Freepik/ pressfoto
JawaPos.com – Setiap orang memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya terlihat menonjol di lingkungan sekitar. Ada yang dikenal karena penampilannya, sementara sebagian lainnya memiliki pembawaan menenangkan dan pesona alami yang membuat orang lain merasa nyaman.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter dan daya tarik seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perpaduan hari dan pasaran dipercaya menyimpan gambaran mengenai kepribadian, pembawaan, hingga energi yang dimiliki seseorang dalam menjalani kehidupan.
Menariknya, beberapa weton dianggap mempunyai keistimewaan berupa aura positif, sikap yang menenangkan, serta semangat hidup yang tidak mudah pudar. Hal-hal tersebut dipercaya membuat pemiliknya selalu terlihat segar dan memiliki karisma meskipun usia terus bertambah.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki pesona alami, pembawaan berkarisma, dan kesan awet muda. Berikut daftar weton yang dimaksud menurut kepercayaan tersebut.
1. Jumat Kliwon
Pemilik weton Jumat Kliwon sering digambarkan mempunyai pembawaan yang lembut, tenang, tetapi tetap memancarkan daya tarik kuat. Kehadirannya mampu memberikan kesan nyaman sehingga tidak sedikit orang merasa mudah akrab dengan mereka.
Dalam kepercayaan Jawa, Jumat Kliwon juga dikaitkan dengan karakter yang gemar menjalani kehidupan secara tenang dan tidak terlalu terburu-buru. Mereka cenderung menikmati proses serta berusaha menemukan kebahagiaan melalui hal-hal sederhana.
Sikap mudah bersyukur dan tidak terlalu memaksakan keadaan dipercaya menjadi salah satu hal yang membuat pemilik weton ini terlihat lebih rileks. Ketika pikiran dan perasaan terjaga, ekspresi wajah pun dapat terlihat lebih santai dan bersahabat.
Ketenangan serta senyum yang tulus menjadi daya tarik tersendiri bagi Jumat Kliwon. Tidak mengherankan jika mereka kerap dianggap memiliki pesona yang tetap terjaga seiring bertambahnya usia.
2. Selasa Wage
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