Kemenko Pangan Susun Peta Jalan Untuk Mendorong Regenerasi Petani

JawaPos.com - Petani semakin ditinggalkan generasi muda. Faktanya hari ini tidak banyak ditemukan petani dari kelompok usia muda.

Pada 2013, jumlah petani yang terdata di Indonesia sebanyak 31,71 juta petani. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 29,34 juta petani pada 2023 lalu.

Dari 29,34 juta petani pada 2023, Hanif mengungkapkan jumlah generasi muda hanya sebesar 21,93 persen. Atau sekitar 6,34 juta yang masuk kategori usia muda.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan telah menyusun peta jalan untuk mendorong regenerasi petani dengan memanfaatkan bonus demografi Indonesia.

“Roadmap (peta jalan) itu telah kami susun bersama. Jadi, mulai dari pendidikan sebagai jembatan regenerasi, kemudian strategi pendidikan sebagai fondasi regenerasi. Ini sudah kami coba susun,” ucap Hanif dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” dikutip dari Antara pada Kamis (8/10).

Menurut Hanif, dalam melakukan regenerasi petani yang terpenting adalah mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak sekolah dasar hingga menengah. Langkah ini tujuannya menyiapkan generasi penggerak ketahanan pangan Indonesia.

“Sehingga pada saatnya nanti, ketertarikan kaum muda kita di dalam pertanian ini menjadi sungguh sangat penting,” kata Hanif.

Langkah tersebut diharapkan dapat menutup kesenjangan demografi di sektor pertanian. Hanif mengatakan kesenjangan demografi menjadi permasalahan yang sangat serius untuk ketahanan pangan.