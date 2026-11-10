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Penulis: Lania Monica
Selasa, 10 November 2026 | 20.54 WIB

Rezeki dan Keberhasilan Mengiringi, Ini 13 Tanggal Lahir Istimewa Menurut Primbon Jawa

ilustrasi tanggal lahir paling beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir paling beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Tanggal kelahiran sering kali menjadi hal menarik untuk dibicarakan karena sebagian masyarakat percaya bahwa angka tersebut menyimpan makna tersendiri. Bahkan, ada yang menghubungkannya dengan kepribadian, perjalanan hidup, hingga peluang keberhasilan seseorang pada masa mendatang.

Dalam tradisi Primbon Jawa, angka kelahiran dipercaya mempunyai simbol dan filosofi tertentu yang berkaitan dengan karakter serta keberuntungan. Sejumlah tanggal bahkan dianggap memiliki energi positif yang melambangkan kemudahan memperoleh rezeki, keharmonisan hubungan, dan kesuksesan dalam pekerjaan.

Kepercayaan tersebut membuat banyak orang penasaran apakah tanggal kelahirannya termasuk dalam kelompok yang dianggap istimewa.

Dilansir dari laman Rezeki dan Hoki, berikut 13 tanggal lahir yang dipercaya membawa keberuntungan dan memiliki karakter positif menurut Primbon Jawa.

1. Tanggal 1, 3, dan 5: Mandiri, Percaya Diri, dan Berjiwa Pemimpin

Orang yang lahir pada tanggal 1, 3, atau 5 dipercaya mempunyai karakter kuat serta keberanian dalam menentukan pilihan hidup.

Mereka biasanya tidak mudah bergantung kepada orang lain dan memiliki ambisi untuk mewujudkan cita-citanya. Sifat percaya diri yang dimiliki juga membuat mereka berani mengambil tanggung jawab dan menghadapi berbagai tantangan.

Meski terkadang terkesan keras kepala, mereka sebenarnya mempunyai sisi sensitif yang membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat.

Kemampuan berpikir kreatif dan keteguhan dalam menghadapi masalah menjadi kelebihan yang membuat kelompok tanggal lahir ini sering dianggap memiliki peluang besar untuk meraih keberhasilan.

2. Tanggal 2, 4, dan 6: Berhati Lembut dan Mudah Mendapatkan Simpati

Editor: Setyo Adi Nugroho
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