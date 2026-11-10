Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 14.50 WIB

Terlahir Istimewa, 14 Tanggal Lahir Wanita Ini Memiliki Pesona Bak Seorang Ratu

Gambar utama - Image
ilustrasi wanita yang istimewa. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam ilmu numerologi, tanggal lahir seseorang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, kepribadian, serta energi yang terpancar dalam dirinya.

Beberapa wanita diyakini memiliki daya tarik istimewa yang membuat mereka terlihat anggun, berkelas, dan memancarkan pesona layaknya seorang ratu.

Wanita yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu konon memiliki aura keanggunan yang begitu kuat.

Energi ratu tersebut tercermin dari pembawaan diri yang penuh wibawa, sikap yang tenang, serta kemampuan untuk menarik perhatian orang lain tanpa harus berusaha terlalu keras.

Tak hanya memiliki pesona alami, mereka juga dipercaya dianugerahi jiwa kepemimpinan, rasa percaya diri tinggi, dan karisma yang menonjol.

Kombinasi sifat inilah yang membuat kehadiran mereka terasa istimewa dan sering kali disegani oleh orang-orang di sekitarnya.

Melansir timesindia, berikut deretan tanggal lahir wanita yang memancarkan aura ratu, memiliki pesona kuat, serta dikenal berwibawa.

Tanggal lahir 1, 10, 19, 28

Angka 1 menguasai perempuan yang lahir pada tanggal 1, 10, 19, atau 28 setiap bulannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Warna Manifestasi Berdasarkan Tanggal Lahir yang Membuat Keinginan Terwujud - Image
Zodiak

Warna Manifestasi Berdasarkan Tanggal Lahir yang Membuat Keinginan Terwujud

Selasa, 3 November 2026 | 18.12 WIB

Beban Hidup Mulai Terangkat, 10 Tanggal Lahir Ini Diramal Ketiban Hoki Finansial - Image
Zodiak

Beban Hidup Mulai Terangkat, 10 Tanggal Lahir Ini Diramal Ketiban Hoki Finansial

Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.55 WIB

Punya Otak Cerdas dan Calon Orang Kaya? 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Penuh Potensi Menurut Numerologi - Image
Zodiak

Punya Otak Cerdas dan Calon Orang Kaya? 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Penuh Potensi Menurut Numerologi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.23 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore