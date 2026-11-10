Terlahir Istimewa, 14 Tanggal Lahir Wanita Ini Memiliki Pesona Bak Seorang Ratu

JawaPos.com – Dalam ilmu numerologi, tanggal lahir seseorang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, kepribadian, serta energi yang terpancar dalam dirinya.
Beberapa wanita diyakini memiliki daya tarik istimewa yang membuat mereka terlihat anggun, berkelas, dan memancarkan pesona layaknya seorang ratu.
Wanita yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu konon memiliki aura keanggunan yang begitu kuat.
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Energi ratu tersebut tercermin dari pembawaan diri yang penuh wibawa, sikap yang tenang, serta kemampuan untuk menarik perhatian orang lain tanpa harus berusaha terlalu keras.
Tak hanya memiliki pesona alami, mereka juga dipercaya dianugerahi jiwa kepemimpinan, rasa percaya diri tinggi, dan karisma yang menonjol.
Kombinasi sifat inilah yang membuat kehadiran mereka terasa istimewa dan sering kali disegani oleh orang-orang di sekitarnya.
Melansir timesindia, berikut deretan tanggal lahir wanita yang memancarkan aura ratu, memiliki pesona kuat, serta dikenal berwibawa.
Tanggal lahir 1, 10, 19, 28
Angka 1 menguasai perempuan yang lahir pada tanggal 1, 10, 19, atau 28 setiap bulannya.
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