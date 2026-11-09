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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 9 November 2026 | 21.04 WIB

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Sagitarius dan Capricorn Senin, 9 November 2026

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa kewalahan, karena perhatian terpecah ke berbagai arah. Tapi jangan khawatir, berikan yang terbaik dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. 

Ingatlah bahwa keseimbangan adalah kunci kewarasan dan produktivitas sagitarius hari ini. Jadi, bersabarlah dan jangan kehilangan ketenangan karena semuanya akan berjalan dengan baik.

Zodiak capricorn mungkin terdorong untuk menunjukkan sisi terbaik dan sensitif. Bukan hanya untuk hubungan, tetapi juga untuk kesehatan. 

Manfaatkan hari ini untuk membalas budi orang-orang yang telah banyak membantumu dalam perjalanan hidup. Capricorn akan merasakan kebahagiaan lebih sering jika mengungkapkan rasa terima kasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin, 9 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus berhati-hati terhadap orang yang mendekati secara tidak tulus. Terkait karir, berkonsultasilah dengan penasihat atau senior mengenai masalah yang dihadapi di tempat kerja.

Sementara itu, terapkan pola makan dengan bijak agar tidak lesu atau jatuh sakit. Pada ranah keuangan, sagitarius akan mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar dan reputasi profesional yang baik.

Cinta Sagitarius

Sagitarius merasa sangat genit dan ingin menarik perhatian seseorang. Namun, jangan sampai terbawa oleh fantasi romantis tentang cinta. Waspadalah terhadap orang-orang yang mendekatimu secara tidak tulus dan tetaplah berpijak pada kenyataan.

Editor: Hanny Suwindari
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