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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 9 November 2026 | 20.24 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini akan terasa cukup tenang untuk zodiak cancer. Kedamaian telah menggantikan semua pencarian jati dirimu. 

Cancer merasa terhubung dengan rutinitas kehidupan, termasuk aspek-aspek yang tidak selalu dipertimbangkan seperti cuaca, ekspresi orang lain, atau kebetulan-kebetulan kecil. Cancer tampak seperti melayang di atas awan, namun akan memiliki kepercayaan diri hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Senin, 9 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Kencan zodiak cancer dengan seseorang akan berjalan dengan sangat baik hari ini. Terkait karir, seorang senior akan memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi cancer.

Sementara itu, atasi masalah kesehatan yang diderita dan segera terapkan solusinya. Terkait keuangan, cancer memiliki banyak pilihan pekerjaan yang menguntungkan, dan hasilnya akan tercermin melalui kerja keras dan kejujuran.

Cinta Cancer

Cancer mungkin akan berkencan dengan seseorang. Kencan ini kemungkinan besar akan berjalan dengan sangat baik dan cancer cukup senang. Teruslah mengejar orang ini selama hubungan ini memiliki potensi.

Karir Cancer

Seorang senior akan memberikan beberapa nasihat yang sangat bermanfaat bagi bisnis cancer. Meskipun hal ini tidak terduga, tetapi pasti sangat bermanfaat. Pastikan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepadanya.

Editor: Hanny Suwindari
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