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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 9 November 2026 | 20.23 WIB

Ramalan Zodiak Leo 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Sudah saatnya zodiak leo menata diri sendiri. Leo cenderung tidak fokus hari ini, sehingga perlu menyalurkan energi ke sesuatu yang benar-benar dipedulikan. 

Katakan pada diri sendiri betapa bangganya leo jika bisa menyelesaikan ini. Jangan menyerah, jangan mengubah arah di tengah jalan, dan tetaplah fokus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 9 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu lebih terbuka agar pasangan merasa lebih aman dan nyaman. Terkait karir, lakukan upaya yang serius untuk menghilangkan kebingungan tentang tujuan karir.

Sementara itu, sebaiknya hindari mengonsumsi camilan tidak sehat dan makanan berminyak. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Jika ingin menerima cinta dari pasangan, leo mungkin harus memberikannya terlebih dahulu. Leo tidak bisa terus bersikap jual mahal dan mengharapkan pasangan terus mencurahkan kasih sayang terlebih dahulu. Terbukalah agar pasangan merasa lebih aman dan nyaman berbagi emosinya.

Karir Leo

Hari ini, leo harus melakukan upaya serius untuk menghilangkan kebingungan tentang arah karir. Temukan seseorang yang tepat dan cobalah untuk memahami bagaimana dia sampai di posisi sekarang. 

Editor: Hanny Suwindari
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