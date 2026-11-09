Ramalan Zodiak Virgo 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak virgo harus memikirkan ketergantungan yang berlebihan pada uang dan harta benda.
Mungkin, virgo menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan uang dan dari mana mendapatkannya. Hari ini adalah hari yang baik untuk menemukan jawabannya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 9 November 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo harus bersikap diplomatis jika akan memutuskan untuk berkencan dengan seseorang. Mengenai karir, jangan mengambil langkah yang salah tentang tujuan karir dan carilah bimbingan dari seorang profesional.
Sementara itu, tingkatkan asupan serat dengan mengonsumsi lebih banyak buah serta sayuran. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pencarian dana guna melunasi hutang yang ada.
Cinta Virgo
Virgo akan menjadi pusat perhatian. Hal ini membuat virgo tidak dapat memutuskan memilih seseorang untuk diajak berkencan. Hal ini karena virgo tidak ingin menyakiti siapa pun. Cobalah bersikap diplomatis untuk menyelesaikan situasi yang sulit ini.
Karir Virgo
Hari ini, virgo akan merasa sedikit bingung dan perlu mencari bimbingan dari seorang profesional. Jangan mengambil langkah yang salah dan menyesalinya nanti.
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Jawa Pos
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