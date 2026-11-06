Ramalan Zodiak Libra 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra akan melihat masalah dimana-mana. Bahkan di tempat kerja, libra mungkin menghadapi masalah sepele yang membuat kesal. Libra berada di tengah-tengah orang yang salah, yang dapat mempertaruhkan nama baik dan mempertanyakan pendirian.

Hari ini, libra perlu berhati-hati dengan siapa akan menghabiskan waktu bersama. Orang-orang yang tidak jujur ​​dan tidak adil, dapat merusak reputasi yang telah libra bangun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 6 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra mungkin menemukan seseorang yang sangat menarik saat menghadiri acara keluarga. Terkait karir, identifikasi karyawan yang memiliki potensi tinggi dan berikan pelatihan serta pujian kepadanya.

Sementara itu, cobalah mengikuti batasan diet dengan menghindari makanan berlemak, asin, serta pedas. Terkait keuangan, libra harus melihat sektor-sektor yang memberi keuntungan dalam jangka panjang jika akan berinvestasi.

Cinta Libra

Saat menghadiri acara keluarga, libra mungkin menemukan seseorang yang sangat menarik disana. Bisa jadi, anggota keluarga memperkenalkan libra dengan seseorang yang memiliki banyak kesamaan dengan libra.

Karir Libra