Rezeki Datang Tak Terduga, 5 Shio Ini Dipercaya Jadi Kesayangan Alam Semesta

Shio yang Doanya Bisa Menembus Langit. (unsplash.com) JawaPos.com – Keberuntungan dan ketenangan hidup sering dikaitkan dengan sikap positif serta ketulusan seseorang dalam menjalani kehidupan. Dalam kepercayaan fengshui dan astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio juga kerap dihubungkan dengan energi keberuntungan dan keseimbangan spiritual. Ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai kepribadian penuh kasih sayang, mudah bersyukur, dan senang membantu sesama. Sifat-sifat tersebut dianggap menjadi salah satu alasan mereka sering diasosiasikan dengan kehidupan yang dipenuhi keberkahan. Selain dikenal memiliki hati yang baik, beberapa shio juga digambarkan mempunyai ketenangan batin dan intuisi kuat. Dalam kepercayaan tradisional, perpaduan karakter tersebut dipercaya dapat menarik energi positif serta membuka jalan menuju kehidupan yang lebih harmonis. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki ketulusan hati dan energi spiritual kuat sehingga sering dikaitkan dengan keberuntungan, ketenteraman, serta kemudahan dalam hidup. Berikut daftarnya. Baca Juga:Ramalan Shio Kuda Besok, Jumat 6 November 2026: Kesempatan Baru Menanti, Jangan Terburu-buru! 1. Shio Kambing Shio Kambing dikenal sebagai sosok yang lembut, penyayang, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Dalam kepercayaan fengshui, shio ini sering dikaitkan dengan elemen tanah yang melambangkan kestabilan, ketenangan, dan keseimbangan. Orang yang lahir dengan shio Kambing biasanya digambarkan mempunyai hati yang mudah tersentuh dan niat baik ketika membantu sesama. Mereka juga cenderung tidak suka menyakiti orang lain serta lebih mengutamakan keharmonisan dalam hubungan. Ketulusan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan Shio Kambing sering diasosiasikan dengan datangnya keberkahan. Meski tidak selalu mengejar kemewahan, mereka diyakini mampu menemukan kebahagiaan melalui kehidupan sederhana dan hubungan yang penuh kehangatan. Dalam kepercayaan tradisional, kebaikan yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan dipercaya akan mendatangkan balasan positif dalam bentuk rezeki maupun pertolongan tak terduga. 2. Shio Anjing Kesetiaan dan kejujuran menjadi dua karakter yang paling sering dilekatkan pada Shio Anjing. Mereka dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya, memiliki rasa tanggung jawab, serta tidak mudah meninggalkan orang-orang yang disayanginya. Dalam pandangan fengshui, karakter tersebut membuat Shio Anjing sering dikaitkan dengan energi positif dan ketulusan hati. Mereka tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga memikirkan kebahagiaan keluarga, sahabat, hingga orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bahkan, Shio Anjing digambarkan tetap mampu mendoakan kebaikan bagi orang lain meskipun pernah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan. Sikap ikhlas dan kesetiaan tersebut dipercaya menjadi sumber keberkahan dalam kehidupan mereka. Rezeki dan kebahagiaan dianggap dapat hadir melalui hubungan baik yang selama ini mereka jaga.