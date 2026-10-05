Ramalan Zodiak Libra Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini membawa energi yang cukup positif untuk pengembangan diri.

Jika selama ini Anda tertarik mempelajari keterampilan baru, seperti bahasa asing, pengaruh Bulan di Cancer membuat hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mulai belajar.

Kondisi kesehatan Libra juga diprediksi cukup stabil. Di sisi asmara, Libra yang masih lajang berpeluang merasakan kedekatan dengan seseorang dari lingkungan kerja.

Sementara itu, keputusan finansial yang dilakukan dengan penuh pertimbangan mulai menunjukkan hasil.

Kondisi utang juga berpotensi berkurang secara perlahan. Untuk menghadirkan suasana yang lebih tenang, menyalakan diya di hadapan Ishta Dev dipercaya dapat membawa energi positif.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap.

Cinta Libra

Venus yang bergerak maju di zodiak Libra membawa perkembangan menarik dalam kehidupan asmara. Bagi Libra yang masih lajang, ada peluang membangun kecocokan dengan seseorang berzodiak Virgo.

Sementara bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, pembicaraan mengenai persoalan serius mungkin perlu dilakukan. Namun, hindari kembali mengungkit pertengkaran atau masalah lama yang sudah berlalu.