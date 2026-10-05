Ramalan Zodiak Libra Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini membawa energi yang cukup positif untuk pengembangan diri.
Jika selama ini Anda tertarik mempelajari keterampilan baru, seperti bahasa asing, pengaruh Bulan di Cancer membuat hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mulai belajar.
Kondisi kesehatan Libra juga diprediksi cukup stabil. Di sisi asmara, Libra yang masih lajang berpeluang merasakan kedekatan dengan seseorang dari lingkungan kerja.
Sementara itu, keputusan finansial yang dilakukan dengan penuh pertimbangan mulai menunjukkan hasil.
Kondisi utang juga berpotensi berkurang secara perlahan. Untuk menghadirkan suasana yang lebih tenang, menyalakan diya di hadapan Ishta Dev dipercaya dapat membawa energi positif.
Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap.
Cinta Libra
Venus yang bergerak maju di zodiak Libra membawa perkembangan menarik dalam kehidupan asmara. Bagi Libra yang masih lajang, ada peluang membangun kecocokan dengan seseorang berzodiak Virgo.
Sementara bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, pembicaraan mengenai persoalan serius mungkin perlu dilakukan. Namun, hindari kembali mengungkit pertengkaran atau masalah lama yang sudah berlalu.
Fokuslah pada persoalan yang sedang dihadapi dan cari solusi bersama. Dalam tradisi spiritual yang disebutkan dalam ramalan ini, menyalakan lampu minyak ghee di hadapan Dewi Lakshmi pada hari Jumat dipercaya dapat mendukung keharmonisan hubungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022