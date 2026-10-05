Ramalan Zodiak Gemini Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini hari ini membawa energi yang cukup menenangkan. Transit Bulan di Cancer dapat membantu menghadirkan ketenangan sekaligus memberikan kejernihan bagi pikiran Gemini.

Momen ini bisa dimanfaatkan untuk menata kembali perasaan dan menentukan langkah dengan lebih bijaksana.

Dari sisi kesehatan, area perut mungkin menjadi bagian tubuh yang cukup sensitif. Karena itu, Gemini sebaiknya lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman.

Dalam kehidupan sosial dan asmara, Gemini yang masih lajang disarankan keluar dari zona nyaman dan membuka diri terhadap kesempatan bertemu orang baru.

Sementara dalam urusan keuangan, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru. Pertimbangkan setiap konsekuensi sebelum membuat komitmen finansial.

Berikut ramalan zodiak Gemini secara lebih lengkap seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Gemini

Bagi Gemini yang masih lajang, hari ini menjadi kesempatan untuk memperluas pergaulan dan mendapatkan pengalaman baru. Jangan terlalu nyaman menyendiri atau menghindari interaksi sosial.