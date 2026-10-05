Ramalan Zodiak Taurus Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) link: JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus hari ini membawa pesan tentang pentingnya menjaga batasan dalam hubungan dengan orang lain.

Pengaruh Bulan di Cancer mengingatkan Taurus agar tetap memiliki ruang pribadi, termasuk ketika berinteraksi dengan teman dekat.

Kondisi mata juga perlu diperhatikan. Jangan abaikan rasa tidak nyaman yang muncul dan berikan waktu istirahat yang cukup bagi mata.

Dalam hubungan asmara, Taurus yang sudah memiliki pasangan mungkin merasa lebih cemburu atau posesif dari biasanya.

Sementara itu, mereka yang sedang mencari pekerjaan berpeluang mendapatkan kabar mengenai kesempatan kerja baru.

Hari ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan sosial. Menyumbangkan barang kebutuhan berwarna putih, seperti beras atau susu, kepada orang yang membutuhkan dipercaya dapat membawa energi keberuntungan.

Meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua atau orang yang lebih tua juga menjadi hal yang baik dilakukan.

Yuk simak ramalan Taurus pada Senin, 5 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.