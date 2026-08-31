Ramalan Shio Besok Selasa 1 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

JawaPos.com - Ramalan shio besok Selasa 1 September 2026 menarik untuk disimak karena bertepatan dengan awal bulan baru.

Bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing, September dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pencapaian sebelumnya sekaligus menentukan langkah yang ingin dikejar hingga akhir tahun.

Memasuki September, energi Tahun Kuda Api 2026 masih membawa suasana yang dinamis.

Ada shio yang didorong untuk memperluas koneksi, ada yang diminta lebih fleksibel menghadapi perubahan, sementara sebagian lainnya justru perlu menggunakan periode ini untuk menata kembali kehidupan sebelum memasuki fase baru.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk Selasa, 1 September 2026.

1. Shio Naga Pemilik shio Naga memasuki September 2026 dengan energi yang cukup mendukung perkembangan karier, hubungan sosial, dan rencana masa depan.

Astrology.com menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai periode ketika Naga memiliki dorongan kuat untuk memajukan berbagai tujuan.

Ide-ide yang sebelumnya hanya tersimpan di kepala berpotensi mendapatkan dukungan dari orang lain.

Pada Selasa, 1 September 2026, Naga dapat memanfaatkan awal bulan untuk kembali melihat target yang ingin dicapai.

Jangan hanya memikirkan hasil akhir, tetapi perhatikan juga langkah kecil yang dapat dilakukan secara konsisten.

Astrology.com bahkan menggambarkan 2026 sebagai masa ketika tindakan kecil Naga dapat berkembang menjadi hasil yang lebih besar.

Dalam urusan karier, peluang dapat datang melalui hubungan sosial. Naga mungkin memperoleh informasi mengenai pekerjaan, proyek, bisnis, atau kolaborasi dari seseorang yang awalnya hanya dianggap sebagai kenalan.

Karena itu, jangan mengabaikan komunikasi dengan orang-orang di sekitar.

Dari sisi keuangan, peluang pertumbuhan cukup terbuka, tetapi Naga tetap perlu membedakan antara kesempatan yang benar-benar potensial dan tawaran yang hanya terlihat menarik.