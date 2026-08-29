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Cicilia Margarettha
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.51 WIB

Ramalan Tarot 29 Agustus 2026 Zodiak Cancer, Leo, Virgo: Bakal Ada Momen Manis Besok

Ilustrasi kartu tarot./pexels.com - Image

Ilustrasi kartu tarot./pexels.com

JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan di 29 Agustus 2026, pancaran energi positif menaungi perjalanan zodiak Cancer, Leo, dan Virgo.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot hari ini menghadirkan kejutan hangat dan momen manis yang siap mewarnai kehidupan asmara, relasi sosial, hingga keharmonisan batin.

Memahami pesan tarot membantu Anda menangkap momen manis tersebut secara lebih peka dan bermakna.

Melansir dari laman Yourtango pada Sabtu (29/08), proyeksi tarot harian menekankan pentingnya membuka hati untuk menerima energi kebahagiaan serta merayakan setiap proses pertumbuhan diri.

Secara ilmiah, kemampuan seseorang untuk merasakan dan menikmati momen bahagia memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan emosional dan kesehatan mental.

Berikut adalah ramalan tarot lengkap pada 29 Agustus 2026 yang menanti Cancer, Leo, dan Virgo:

1.      Cancer

Kartu harian membawa kehangatan emosional di tengah keluarga dan lingkaran pertemanan terdekat.

Momen sederhana seperti berbagi cerita di meja makan atau menerima perhatian kecil dari orang tersayang akan menghadirkan rasa aman dan kedamaian batin yang mendalam.

Pesan utama untuk Cancer, nikmati momen kebersamaan ini tanpa meremehkan hal-hal kecil.

Editor: Hanny Suwindari
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