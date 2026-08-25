Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 25 Agustus 2026: Hadapi Tantangan Kerja Sama Tim

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Karier Libra pada Selasa, 25 Agustus 2026, mungkin menghadirkan tantangan dalam kerja sama tim.
Perbedaan cara bekerja, sudut pandang, atau cara mengambil keputusan dapat menguji kesabaran Libra.
Namun, situasi tersebut justru dapat menjadi kesempatan untuk belajar berkomunikasi dengan lebih efektif dan memahami karakter rekan kerja yang berbeda.
Libra sebaiknya tidak langsung menganggap pendapat yang berbeda sebagai bentuk penolakan.
Setiap anggota tim memiliki pengalaman, kebiasaan, serta cara menyelesaikan masalah masing-masing.
Ketika semua pihak bersedia mendengarkan dan memberikan ruang untuk berdiskusi, solusi yang dihasilkan justru berpotensi menjadi lebih baik.
Jika sedang mengikuti rapat atau diskusi, berikan kesempatan kepada rekan kerja untuk menyampaikan pendapat sampai selesai. Jangan terburu-buru memberikan tanggapan hanya karena Libra merasa memiliki ide yang lebih baik.
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Jawa Pos
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