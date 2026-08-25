Ramalan Karier Zodiak Pisces Selasa, 25 Agustus 2026: Hadapi Tekanan dengan Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Pisces pada Selasa, 25 Agustus 2026, mungkin terasa lebih menekan dibandingkan biasanya.
AstroTalk mengingatkan bahwa pekerjaan dapat menghadirkan tekanan sehingga Pisces perlu menjaga fokus dan tidak membiarkan berbagai persoalan datang bersamaan tanpa pengaturan yang jelas.
Ketika tanggung jawab terasa menumpuk, kemampuan mengatur prioritas menjadi hal penting agar Pisces tidak kehilangan kendali atas pekerjaan.
Tekanan yang muncul juga tidak selalu menjadi pertanda buruk. Justru melalui situasi yang menantang, Pisces dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menghadapi persoalan dan mengambil keputusan.
Karena itu, jangan langsung menganggap hari yang berat sebagai kegagalan dalam perjalanan profesional.
Pisces sebaiknya memulai hari dengan menentukan pekerjaan mana yang paling penting. Jangan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus karena cara tersebut justru dapat membuat pikiran semakin penuh dan meningkatkan risiko melakukan kesalahan.
Jika ada tugas yang memiliki tenggat waktu dekat, prioritaskan terlebih dahulu. Pekerjaan lain yang tidak terlalu mendesak dapat diselesaikan setelah tanggung jawab utama selesai.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti