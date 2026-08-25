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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.52 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Selasa, 25 Agustus 2026: Hadapi Tekanan dengan Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Pisces pada Selasa, 25 Agustus 2026, mungkin terasa lebih menekan dibandingkan biasanya.

AstroTalk mengingatkan bahwa pekerjaan dapat menghadirkan tekanan sehingga Pisces perlu menjaga fokus dan tidak membiarkan berbagai persoalan datang bersamaan tanpa pengaturan yang jelas.

Ketika tanggung jawab terasa menumpuk, kemampuan mengatur prioritas menjadi hal penting agar Pisces tidak kehilangan kendali atas pekerjaan.

Tekanan yang muncul juga tidak selalu menjadi pertanda buruk. Justru melalui situasi yang menantang, Pisces dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menghadapi persoalan dan mengambil keputusan.

Karena itu, jangan langsung menganggap hari yang berat sebagai kegagalan dalam perjalanan profesional.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Pisces sebaiknya memulai hari dengan menentukan pekerjaan mana yang paling penting. Jangan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus karena cara tersebut justru dapat membuat pikiran semakin penuh dan meningkatkan risiko melakukan kesalahan.

Jika ada tugas yang memiliki tenggat waktu dekat, prioritaskan terlebih dahulu. Pekerjaan lain yang tidak terlalu mendesak dapat diselesaikan setelah tanggung jawab utama selesai.

Editor: Novia Tri Astuti
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