JawaPos.com – Masyarakat berkesempatan menikmati libur panjang selama empat hari berturut-turut pada Desember 2026. Periode long weekend Natal ini berlangsung mulai Kamis, 24 Desember hingga Minggu, 27 Desember 2026, sehingga bisa dimanfaatkan untuk bepergian atau menghabiskan waktu bersama keluarga.

Kesempatan libur panjang tersebut muncul karena cuti bersama Natal pada Kamis, 24 Desember, berdekatan dengan libur nasional Jumat, 25 Desember 2026. Dua tanggal tersebut kemudian disambung dengan libur akhir pekan pada Sabtu dan Minggu.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, pemerintah telah menetapkan 24 Desember sebagai cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus. Sementara itu, 25 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati Natal.

Berikut rincian jadwal long weekend Natal 2026:

- Kamis, 24 Desember 2026: Cuti bersama Natal.

- Jumat, 25 Desember 2026: Libur nasional Kelahiran Yesus Kristus.

- Sabtu, 26 Desember 2026: Libur akhir pekan.

- Minggu, 27 Desember 2026: Libur akhir pekan.

Dengan susunan kalender tersebut, masyarakat bisa mendapatkan empat hari libur berurutan tanpa perlu mengambil tambahan cuti tahunan, khususnya bagi pekerja yang memang mendapatkan libur pada Sabtu dan Minggu.

Bisa Dimanfaatkan untuk Liburan Akhir Tahun

Periode 24-27 Desember 2026 menjadi salah satu kesempatan untuk merencanakan perjalanan menjelang pergantian tahun.

Masyarakat bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk berwisata ke luar kota, pulang ke kampung halaman, maupun mengadakan kegiatan bersama keluarga.

Meski demikian, rencana perjalanan sebaiknya disiapkan lebih awal. Periode Natal biasanya menjadi salah satu masa dengan mobilitas masyarakat yang meningkat, terutama di jalur perjalanan menuju destinasi wisata dan kampung halaman.

Karena itu, calon pelancong perlu mempertimbangkan pemesanan tiket transportasi dan akomodasi sejak jauh hari. Pengaturan anggaran juga penting agar pengeluaran selama liburan tetap terkendali.

Selain itu, pekerja perlu memastikan kembali kebijakan libur yang berlaku di perusahaan masing-masing. Tidak semua sektor pekerjaan menerapkan jadwal libur Sabtu dan Minggu, sehingga ketentuan cuti dan operasional perusahaan tetap perlu diperhatikan.

Apakah Ada Long Weekend Lain pada Desember 2026?

Selain periode Natal, Desember 2026 memiliki empat akhir pekan reguler, yakni 5-6 Desember, 12-13 Desember, 19-20 Desember, dan 26-27 Desember.

Namun, hanya periode 24-27 Desember yang menggabungkan cuti bersama, libur nasional, dan akhir pekan dalam satu rangkaian empat hari.