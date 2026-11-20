JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google dan YouTube memberikan penjelasan lebih rinci mengenai metode yang digunakan untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun terkoordinasi. Permintaan ini disampaikan setelah kedua perusahaan mengakui bahwa buletin keamanan kuartal III 2026 belum memuat informasi pendukung yang memadai.

Pengakuan tersebut disampaikan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara dalam pertemuan dengan Komdigi pada 19 November 2026. Buletin keamanan yang menjadi pembahasan diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini mengatakan pihaknya meminta Google melengkapi laporan tersebut dengan penjelasan tertulis dan contoh penerapan metode penindakan.

“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Mediodecci dalam keterangannya, Jumat (20/11).

Komdigi meminta Google menjelaskan sejumlah aspek, mulai dari metodologi deteksi, tahapan peninjauan, pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia, hingga cara mengukur akurasi serta tingkat kesalahan deteksi.

Penjelasan juga mencakup dasar yang digunakan untuk memberikan label atau mengelompokkan konten berdasarkan topik tertentu. Dalam pertemuan tersebut, Google turut menyebut kebijakan spam YouTube sebagai salah satu landasan untuk menindak akun yang dikategorikan terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi.

Menanggapi permintaan itu, perwakilan Google menyampaikan bahwa mereka perlu berkoordinasi dengan tim global yang bertanggung jawab menyusun buletin keamanan tersebut.

Selain meminta penjelasan mengenai metode penindakan, Komdigi juga ingin mengetahui sejauh mana Google dapat mengidentifikasi asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak. Hal ini termasuk memastikan apakah pihak yang terlibat berasal dari Indonesia atau negara lain.

Mediodecci menilai kemampuan deteksi yang dimiliki Google dan YouTube semestinya juga dimanfaatkan untuk menangani jaringan akun yang menyebarkan konten berbahaya di ruang digital.