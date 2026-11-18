JawaPos.com - Google mulai menghadirkan aplikasi Google Wallet untuk perangkat iOS. Mulai hari ini, Rabu (18/11) pengguna iPhone di Amerika Serikat (AS) sudah bisa mengunduh dan menggunakan layanan dompet digital tersebut.

Sebagaimana dilansir dari Engadget, kehadiran Google Wallet di iOS terbilang menarik karena Google dan Apple selama ini dikenal jarang menghadirkan perangkat lunak buatan mereka di ekosistem perangkat keras pesaing.

Terlebih, Apple sebenarnya telah memiliki aplikasi serupa bernama Apple Wallet yang ditanamkan di perangkat gawainya.

Secara fungsi, kedua aplikasi tersebut memiliki kemampuan yang hampir sama. Pengguna dapat menyimpan metode pembayaran digital, tiket, informasi perjalanan, hingga identitas dan kredensial pribadi secara aman.

Salah satu fitur yang menjadi sorotan dalam kehadiran Google Wallet di iOS adalah kemampuannya mendukung transaksi berbasis agen (agentic purchases) melalui berbagai layanan Google.

Fitur tersebut menjadi pembeda di tengah persaingan kedua layanan. Google tampaknya mulai memposisikan Wallet sebagai pusat transaksi yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) berbasis agen.

Sementara itu, Apple sejauh ini masih lebih berhati-hati dalam mengembangkan teknologi agentic AI.

Meski demikian, Google Wallet versi iOS belum mendukung fitur pembayaran nirkontak atau tap-to-pay.