Gelar Networking Solutions Summit, Teltonika Pertemukan 100 Mitra Bisnis Bicara Pengembangan IoT

JawaPos.com – Kebutuhan infrastruktur jaringan yang handal kian mendesak seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital di Indonesia. Layanan pembayaran digital dan jaringan gerai ritel hingga industri manufaktur serta berbagai sektor usaha kini membutuhkan konektivitas yang stabil untuk menjaga kelancaran operasional.

Bank Indonesia mencatat hingga Juni 2026, QRIS telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant di Indonesia. Di sektor industri, pemanfaatan teknologi 5G juga semakin berkembang untuk mendukung operasional yang lebih terintegrasi.

Seiring berkembangnya infrastruktur jaringan di dunia usaha, pemilihan teknologi yang tepat serta pengelolaan perangkat di berbagai lokasi menjadi semakin penting untuk menjaga kelancaran operasional, Teltonika menyelenggarakan Networking Solutions Summit di Jakarta, 5 November 2026.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan konektivitas industri, seiring meningkatnya kebutuhan dunia usaha akan infrastruktur jaringan yang andal dan fleksibel. Bagi Teltonika Indonesia, pertumbuhan di Indonesia bukan hanya tentang menghadirkan teknologi, tetapi juga memahami kebutuhan pasar lokal dan membangun kemitraan jangka panjang dengan para pelaku industri," ujar Elisa Pramono, CEO Teltonika Indonesia.

Melalui Summit ini, Teltonika ingin memperkuat dialog dengan para pelaku industri agar solusi yang kami hadirkan dapat semakin relevan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis di Indonesia.

Gelaran Summit pertama di Indonesia ini mempertemukan sekitar 100 mitra bisnis, praktisi industri, dan ahli Teltonika untuk bertukar wawasan mengenai konektivitas industri, penerapannya dalam bisnis, serta peluang pengembangan Internet of Things (IoT).

“Indonesia merupakan pasar yang terus berkembang dengan potensi besar di berbagai sektor industri. Teltonika telah hadir di Indonesia selama beberapa waktu, dan melalui Summit ini, kami ingin memperkenalkan inovasi terbaru sekaligus menunjukkan bagaimana perangkat dan solusi jaringan kami dapat memenuhi beragam kebutuhan industri. Kami juga ingin menegaskan komitmen untuk terus berinvestasi dalam pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan keamanan siber,” ujar Tadas Padegimas, Head of South Asia Sales at Teltonika Networks.

Selain presentasi dari Teltonika, acara ini juga menghadirkan sesi keynote dari mitra, yaitu POYNTING Antenna Solutions. Peserta turut menyaksikan demonstrasi langsung Remote Management System (RMS) dan mengikuti sesi tanya jawab interaktif untuk mendalami teknologi yang diperkenalkan serta mendiskusikan penerapannya bersama para spesialis teknis Teltonika.

Pada Summit ini juga terdapat pameran bertajuk Teltonika Solutions in Action, yang memperkenalkan pengunjung pada berbagai teknologi dari Teltonika Network. Melalui pameran ini, peserta dapat melihat dan mengenal lebih dekat beragam solusi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan industri.