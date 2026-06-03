Scout Resmi Meluncur, Agen AI Baru Microsoft Bisa Kelola Email hingga Jadwal Rapat

Kantor Microsoft di Redmond, Amerika Serikat / Foto: (The Information)
JawaPos.com - Pada awal 2026, OpenClaw sempat menjadi perbincangan hangat di industri kecerdasan buatan (AI). Proyek tersebut menarik perhatian banyak pelaku teknologi berkat kemampuannya menghadirkan agen AI yang lebih otonom dan fleksibel.
Meski gaungnya sempat meredup setelah pendirinya diakuisisi OpenAI, pengaruh OpenClaw masih terasa, termasuk di Microsoft.
Kini, Microsoft memperkenalkan Scout, asisten AI baru yang dirancang untuk membawa kemampuan agen AI ala OpenClaw ke dalam ekosistem Microsoft 365.
Dibangun menggunakan kerangka kerja OpenClaw, Scout hadir sebagai asisten digital yang selalu aktif dan dapat beradaptasi dengan kebiasaan kerja penggunanya.
Dalam demonstrasi yang dilakukan Microsoft, pengguna dapat memberi nama sendiri pada agen Scout mereka. Asisten ini dirancang untuk mempertahankan identitas dan gaya interaksi yang konsisten, sekaligus memberikan masukan berkelanjutan terkait berbagai tugas yang ingin diotomatisasi.
Wakil Presiden Scout, Omar Shahine, mengatakan bahwa setiap orang memiliki pola kerja yang berbeda. Karena itu, Scout dikembangkan agar mampu mempelajari kebiasaan pengguna dan menyimpannya sebagai memori maupun keterampilan yang dapat digunakan kembali di masa mendatang.
“Kita semua memiliki cara kerja yang unik. Pengguna dapat mengubah pola-pola tersebut menjadi memori dan kemampuan yang bertahan dalam agen mereka. Seiring waktu, agen akan menjadi lebih cakap, lebih memahami kebutuhan pengguna, serta mampu mengambil keputusan dengan lebih baik,” ujar Shahine seperti dikutip dari TechCrunch, Rabu (3/6).
Scout akan tersedia melalui program Frontier Microsoft, yang memberikan akses kepada pengguna awal untuk mencoba berbagai produk eksperimental perusahaan. Untuk menggunakannya, pengguna diwajibkan memiliki langganan GitHub Copilot.
Asisten AI ini berbasis cloud, tetapi juga dapat berjalan di desktop maupun browser web. Dengan kemampuan tersebut, Scout dapat terhubung ke berbagai layanan seperti email, kalender, dan sistem kerja lainnya.
Microsoft membekali Scout dengan sejumlah kemampuan bawaan, termasuk pengelolaan jadwal dan penyusunan agenda rapat.
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