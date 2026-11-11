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Penulis: Ardini Pramitha
Rabu, 11 November 2026 | 17.01 WIB

Diduga Bawa Bom Molotov Saat Demo di Surabaya, Dua Orang Diamankan

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast memberikan keterangan kepada media (Dok.Wahyu Wisnu/JawaPos.com) - Image

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast memberikan keterangan kepada media (Dok.Wahyu Wisnu/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dia pria yang diduga membawa bom molotov diamankan polisi saat aksi demonstrasi di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa (10/11). 

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial MVK and VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya. 

Keduanya diamankan personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing usai petugas mencurigai gerak-gerik mereka.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Jules Abraham Abast menjelaskan, hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai.

"Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan," ujar Jules.

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS diyakini telah merencanakan aksi ini dengan matang untuk bikin rusuh. 

Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut. 

Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. 

"Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan," katanya. 

Jules mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan awal, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat.

Editor: Bayu Putra
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