Kemenristekdikti Dorong Prodi Manajemen Lebih Adaptif dengan Industri

Kemdiktisaintek RI Prof. Badri Munir Sukoco dalam Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia (FMI) Jawa Timur XVIII 2026 di Hotel Platinum Tunjungan, Surabaya, Jumat (23/10/2026). (Istimewa).
JawaPos.com - Dosen manajemen dinilai perlu terus meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan industri yang berkembang.
Penyesuaian kurikulum hingga penggabungan program studi juga dinilai dapat memperluas wawasan multidisiplin mahasiswa.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Prof. Badri Munir Sukoco dalam Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia (FMI) Jawa Timur XVIII 2026 di Hotel Platinum Tunjungan, Surabaya, Jumat (23/10/2026).
Guru Besar Manajemen Strategik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) itu menekankan pentingnya perguruan tinggi memastikan kompetensi lulusan tetap relevan dengan perkembangan dunia kerja.
Menurut dia, program studi manajemen perlu beradaptasi dengan kebutuhan industri.
"Pengembangan keilmuan juga tidak harus terbatas pada satu disiplin, tetapi dapat diperluas melalui penggabungan sejumlah program studi agar mahasiswa memiliki perspektif yang lebih beragam," kata Prof Badri.
Seminar yang diselenggarakan FMI bersama FEB Unair dan FEB Universitas Negeri Malang (UM) tersebut mengangkat tema Inovasi Strategis & Transformasi Ekosistem Digital Berkelanjutan untuk Mendukung Pembangunan & Penguatan Daya Saing Indonesia di Tingkat Global.
Ketua FMI Pusat Sri Gunawan menilai perubahan lingkungan bisnis menuntut ilmu manajemen terus berkembang.
Transformasi digital, kemajuan kecerdasan buatan (AI), serta tantangan keberlanjutan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi cara organisasi bekerja dan mengambil keputusan.
“Kita menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis: transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, tantangan keberlanjutan, serta perubahan cara organisasi bekerja dan mengambil keputusan," kata Sri.
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