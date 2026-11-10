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Penulis: Abdul Rahman
Selasa, 10 November 2026 | 14.57 WIB

Tim Asesor Independen Internasional Tinjau Pemanfaatan Data Digital Pengelolaan Puskesmas di Garut

Delegasi internasional dan jajaran Dinas Kesehatan meninjau penerapan dasbor pemantauan program kesehatan di Posyandu Dahlia 4, Garut. (istimewa) - Image

Delegasi internasional dan jajaran Dinas Kesehatan meninjau penerapan dasbor pemantauan program kesehatan di Posyandu Dahlia 4, Garut. (istimewa)

JawaPos.com - Transformasi digital di sektor kesehatan mulai diterapkan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kinerja tenaga kesehatan. Melalui sistem digital yang terintegrasi, puskesmas kini dapat memantau capaian program kesehatan, aktivitas petugas di lapangan, hingga kebutuhan obat secara lebih terukur.

Penerapan teknologi tersebut menjadi salah satu hal yang ditinjau delegasi internasional saat mengunjungi Kabupaten Garut, belum lama ini. Dalam kunjungan tersebut, delegasi melihat langsung pemanfaatan dasbor Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan perangkat Dynamic Workers Support (DWS) di fasilitas pelayanan kesehatan.

Keduanya merupakan bagian dari program Digitally Enabled District (DED), sebuah inisiatif transformasi digital kesehatan yang dikembangkan Summit Institute for Development (SUMMIT) bersama Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan.

Evaluasi implementasi DED melibatkan asesor independen dari Johns Hopkins University (JHU), Ornito, the SMERU Research Institute, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Director of Center for Global Digital Health Innovation Johns Hopkins University, Smisha Agarwal, memberikan apresiasi terhadap penerapan sistem tersebut. Menurutnya, DED menunjukkan kematangan implementasi yang menonjol dibandingkan sistem serupa yang pernah diamatinya di berbagai negara.

“Ini (DED) adalah sistem dan implementasi paling matang yang pernah kami lihat di berbagai negara. Kalian berhasil membuat sesuatu yang begitu kompleks terlihat sangat mudah. Saya sangat menghargai segala upaya dan kerja inspiratif yang telah kalian lakukan!” ujarnya.

Dasbor Digital Bantu Puskesmas Petakan Masalah Kesehatan

Salah satu lokasi yang dikunjungi delegasi adalah Puskesmas Maripari. Di fasilitas kesehatan tersebut, delegasi melihat bagaimana dasbor PWS mengintegrasikan berbagai informasi pelayanan kesehatan ke dalam satu sistem pemantauan.

Data yang ditampilkan mencakup sejumlah klaster pelayanan mulai dari manajemen puskesmas, kesehatan ibu dan anak, kesehatan dewasa dan lanjut usia, hingga penanggulangan penyakit menular.

Melalui sistem ini, petugas dapat memantau indikator kesehatan, mengetahui capaian program, sekaligus mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan secara optimal.

Editor: Abdul Rahman
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