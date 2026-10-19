Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Selasa, 20 Oktober 2026 | 02.03 WIB

CKG Sebagai Upaya Preventif, 27 Ribu Warga Tambakrejo Manfaatkan Program Puskesmas Ini

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah. (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu upaya untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga penanganan medis bisa dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Puskesmas Tambakrejo Surabaya terus memperluas akses layanan CKG melalui strategi jemput bola. Sejak Januari hingga pertengahan Oktober ini, tercatat sebanyak 27 ribu warga telah memanfaatkan program tersebut.

Kepala Puskesmas Tambakrejo drg. Yekti Hapsari menjelaskan bahwa layanan jemput bola dilakukan sejak Januari untuk menjangkau masyarakat yang belum sempat atau mengalami kesulitan datang langsung ke puskesmas. Pemeriksaan tidak hanya dipusatkan di puskesmas, tetapi juga menyasar masyarakat melalui posyandu keluarga.

"Layanan ini menjadi salah satu titik strategis karena menjangkau berbagai kelompok usia, mulai bayi baru lahir, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia (lansia)," kata Yekti pada Senin (19/10).

Selain posyandu keluarga, pemeriksaan CKG juga menyasar sekolah. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Petugas turut mendatangi sejumlah tempat umum, pusat perbelanjaan, perguruan tinggi, serta perusahaan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tambakrejo.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo: MBG, Cek Kesehatan Gratis, hingga Sekolah Rakyat adalah Investasi Masa Depan Bangsa - Image
Nasional

Prabowo: MBG, Cek Kesehatan Gratis, hingga Sekolah Rakyat adalah Investasi Masa Depan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 21.01 WIB

Eri Cahyadi Siapkan Pembenahan Sistem Puskesmas di Surabaya pada 2027, Pelayanan Disamakan Dengan RS - Image
Surabaya Raya

Eri Cahyadi Siapkan Pembenahan Sistem Puskesmas di Surabaya pada 2027, Pelayanan Disamakan Dengan RS

Senin, 19 Oktober 2026 | 20.16 WIB

Dua Kopdes Merah Putih di Cileungsi Bogor Berdempetan, Semula untuk Lahan Puskesmas - Image
Ekonomi

Dua Kopdes Merah Putih di Cileungsi Bogor Berdempetan, Semula untuk Lahan Puskesmas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore