CKG Sebagai Upaya Preventif, 27 Ribu Warga Tambakrejo Manfaatkan Program Puskesmas Ini

JawaPos.com – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu upaya untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga penanganan medis bisa dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Puskesmas Tambakrejo Surabaya terus memperluas akses layanan CKG melalui strategi jemput bola. Sejak Januari hingga pertengahan Oktober ini, tercatat sebanyak 27 ribu warga telah memanfaatkan program tersebut.

Kepala Puskesmas Tambakrejo drg. Yekti Hapsari menjelaskan bahwa layanan jemput bola dilakukan sejak Januari untuk menjangkau masyarakat yang belum sempat atau mengalami kesulitan datang langsung ke puskesmas. Pemeriksaan tidak hanya dipusatkan di puskesmas, tetapi juga menyasar masyarakat melalui posyandu keluarga.

"Layanan ini menjadi salah satu titik strategis karena menjangkau berbagai kelompok usia, mulai bayi baru lahir, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia (lansia)," kata Yekti pada Senin (19/10).