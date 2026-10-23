Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.03 WIB

Cek Kesehatan Gratis Jangkau 109 Juta Orang di 2026, Dilayani 99,8 Persen Puskesmas

Menteri Ksehatan Gunadi Sadikin menyampaikan sambutan saat pelaksanaan Skrining TB dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa dan siswi di Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, Kapuk Muara, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Menteri Ksehatan Gunadi Sadikin menyampaikan sambutan saat pelaksanaan Skrining TB dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa dan siswi di Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, Kapuk Muara, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 109.300.240 orang sepanjang 2026 dari target 130.344.650 sasaran. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan, layanan CKG kini sudah tersedia di 99,8 persen Puskesmas di Indonesia.

Dari total 109,3 juta orang yang telah menjalani pemeriksaan, sekitar 88 juta merupakan peserta CKG tahunan dan 21 juta lainnya peserta CKG sekolah.

Sementara itu, jumlah warga yang mendaftar program tersebut kini telah mencapai 116.313.018 orang, atau sekitar 40 persen penduduk Indonesia.

Pelaksanaan CKG telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Layanan ini tersedia di 10.319 Puskesmas atau 99,8 persen dari total Puskesmas yang teregistrasi.

Budi menjelaskan, CKG dirancang untuk meningkatkan rata-rata angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun.

Salah satu upayanya ialah mendeteksi sedini mungkin faktor risiko penyakit yang dapat menyebabkan kematian dini.

Ada empat faktor risiko utama yang menjadi perhatian, yakni hipertensi, diabetes, dislipidemia atau kolesterol tinggi, serta obesitas.

Kondisi tersebut berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan serangan jantung, hingga gangguan ginjal.

“Kalau kita bisa mengukur keempat faktor risiko tadi, obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, sama kolesterol tinggi, kita bisa menurunkan sampai 80 persen dari kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, pembuluh darah, stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal,” ujar Budi, Jumat (23/10).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kemenkes: Untuk Pertama Kalinya Kasus Tuberkolosis di Indonesia Menurun - Image
Kesehatan

Kemenkes: Untuk Pertama Kalinya Kasus Tuberkolosis di Indonesia Menurun

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.44 WIB

Kemenkes Siapkan Tim Dokter Khusus Menteri, Menkes: Yang Terbaik di Bidangnya - Image
Nasional

Kemenkes Siapkan Tim Dokter Khusus Menteri, Menkes: Yang Terbaik di Bidangnya

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.33 WIB

Kemenkes: 333.470 Kasus ISPA di 7 Wilayah Terdampak Karhutla, Harian 4.520 Kasus - Image
Kesehatan

Kemenkes: 333.470 Kasus ISPA di 7 Wilayah Terdampak Karhutla, Harian 4.520 Kasus

Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.15 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore