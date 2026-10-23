Cek Kesehatan Gratis Jangkau 109 Juta Orang di 2026, Dilayani 99,8 Persen Puskesmas

JawaPos.com - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 109.300.240 orang sepanjang 2026 dari target 130.344.650 sasaran.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan, layanan CKG kini sudah tersedia di 99,8 persen Puskesmas di Indonesia.

Dari total 109,3 juta orang yang telah menjalani pemeriksaan, sekitar 88 juta merupakan peserta CKG tahunan dan 21 juta lainnya peserta CKG sekolah.

Sementara itu, jumlah warga yang mendaftar program tersebut kini telah mencapai 116.313.018 orang, atau sekitar 40 persen penduduk Indonesia.

Pelaksanaan CKG telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Layanan ini tersedia di 10.319 Puskesmas atau 99,8 persen dari total Puskesmas yang teregistrasi.

Budi menjelaskan, CKG dirancang untuk meningkatkan rata-rata angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun.

Salah satu upayanya ialah mendeteksi sedini mungkin faktor risiko penyakit yang dapat menyebabkan kematian dini.

Ada empat faktor risiko utama yang menjadi perhatian, yakni hipertensi, diabetes, dislipidemia atau kolesterol tinggi, serta obesitas.

Kondisi tersebut berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan serangan jantung, hingga gangguan ginjal.