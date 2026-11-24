JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin menempati unggulan pertama pada turnamen bulu tangkis Syed Modi India International 2026 di Lucknow, India, 24–29 November.

Raymond/Joaquin menjadi salah satu dari 13 wakil Indonesia yang akan bersaing dalam turnamen Super 300 itu yang 10 wakil di antaranya langsung tampil pada babak utama dan tiga lainnya harus melewati kualifikasi.

Berdasarkan hasil undian, Raymond/Joaquin akan menghadapi pasangan Inggris Oliver Butler/Samuel Jones pada babak 32 besar.

Indonesia juga menurunkan dua pasangan ganda putra lainnya, Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi dan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Patra Harapan Rindorindo.

Pada tunggal putra, Indonesia mengandalkan Richie Duta Richardo, Prahdiska Bagas Shujiwo, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Richie dan Prahdiska langsung tampil pada babak utama, sedangkan Chico harus memulai dari kualifikasi.

Sementara pada tunggal putri, Indonesia diperkuat Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Mutiara harus melalui babak kualifikasi.

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Indonesia hanya memiliki satu wakil pada ganda putri melalui pasangan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine.

Ganda campuran diisi Rehan Naufal Kusharjanto/Melati Daeva Oktavianti, Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinnara Nastine, dan Muhammad Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil.