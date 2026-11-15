Respons Hector Souto soal Polemik Futsal Indonesia

JawaPos.com - Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, buka suara mengenai polemik yang terjadi dalam tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI). Souto menegaskan tetap berkomitmen penuh kepada skuad Garuda.

Situasi futsal Indonesia sedang menjadi sorotan. PSSI mencopot Michael Victor Sianipar dari jabatannya sebagai Ketum FFI melalui secarik kertas Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor: 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis (12/11) lalu.

Dalam surat tersebut pula PSSI menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI. Gonjang-ganjing dalam tubuh federasi tidak berhenti sampai disitu, karena PSSI berencana mengaudit dana non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di FFI.

Situasi tersebut membuat pencinta futsal Indonesia mengkhawatirkan posisi Souto sebagai pelatih kepala sekaligus Direktur Teknik (Dirtek) FFI. Terlebih, prestasi Timnas Futsal Indonesia saat ini tengah melonjak drastis setelah menembus final Piala Asia 2026.

“Beberapa hari terakhir saya menerima beberapa pesan dari suporter, pemain, dan rekan kerja. Saya ingin menjawabnya dengan transparan,” tulis Souto dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (15/11/2026).

“Saya tetap berkomitmen penuh pada Timnas Futsal Indonesia dan pada setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya,” tegasnya.

Souto menyampaikan sampai saat ini komunikasinya berjalan lancar dengan kepemimpinan yang baru. Juru taktik asal Spanyol itu menjelaskan ada komitmen dari pengurus terhadap Timnas Futsal Indonesia.

“Yang terpenting, saya terus menjalin komunikasi yang lancar dan konstruktif dengan institusi terkait, dan rapat koordinasi sudah dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan rencana yang jelas bagi langkah tim selanjutnya,” terangnya.

“Saya senang melihat komitmen mereka terhadap Timnas kita, dan saya yakin kita akan menjalani persiapan yang tepat sesuai dengan target kita. Prioritasnya sama dan sederhana: Timnas harus terlindungi, stabil, dan dipersiapkan dengan baik,” lanjut Souto.

Souto juga menegaskan bahwa dinamika yang terjadi tidak akan mengubah semangat dan identitas Timnas Futsal Indonesia yang telah dibangun selama ini. Ia memastikan tim tetap fokus mempersiapkan agenda internasional yang akan mereka jalani.

“Identitas kita, yang dibangun melalui kerja keras banyak orang selama tahun-tahun ini, akan tetap utuh. Kami terus mempersiapkan agenda internasional berikutnya dengan tenang, disiplin, dan ambisi. Perjalanan kami masih panjang, tetapi kami terus berkembang selangkah demi selangkah,” ucap Souto.