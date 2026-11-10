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Penulis: Antara
Rabu, 11 November 2026 | 01.41 WIB

Atlet Lari Dilecehkan Pelatih, KONI Pusat Meradang

Ilustrasi pelecehan. (Dok/JawaPos) - Image

Ilustrasi pelecehan. (Dok/JawaPos)

JawaPos.com - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat Marciano Norman mengecam aksi dugaan kekerasan seksual terhadap atlet lari yang dilakukan oleh oknum pelatih di Jakarta.

"Saya mengecam keras tindakan kekerasan seksual dalam dunia olahraga. Olahraga adalah tempat dimana sportivitas dijunjung tinggi untuk tujuan mulia," kata Marciano Norman dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Kasus dugaan pelecehan seksual itu mencuat saat korban perempuan berinisial L membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin (9/11). L mendapatkan perlakukan yang mengarah pada kekerasan seksual ketika menjalani latihan penguatan otot dengan dipijat oleh pelatih.

Marciano mengatakan bahwa apa yang dilakukan oknum pelatih dalam kasus itu merupakan tindakan yang menyimpang dari semangat sportivitas. Seorang pelatih, kata dia, seharusnya berperan mewujudkan dunia olahraga prestasi Indonesia sebagai tempat dimana sportivitas dijunjung dan menjadi rujukan masyarakat luas.

Oleh sebab itu, ia mendukung pihak kepolisian yang menerima laporan untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam rangka menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Lebih lanjut, Marciano juga mengimbau seluruh jajaran, termasuk KONI Provinsi, semua induk cabang olahraga beserta anggotanya agar memberikan atensi serius untuk memastikan tidak ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan olahraga.

"Semua pemangku kepentingan di bidang olahraga wajib memberikan perlindungan kepada para atlet dan pelatih yang bekerja keras untuk mengangkat harkat dan martabat bangsanya," katanya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas perlindungan dan pengawasan atlet saat berlatih dan saat mengikuti kejuaraan, harus menjadi prioritas bersama. Oknum-oknum pelaku kekerasan seksual, kata dia, harus diberikan sanksi tegas secara sosial dan kultur yakni tidak lagi terlibat di ekosistem olahraga Indonesia.

"Lingkungan latihan harus bebas dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, sehingga atlet dapat berkembang secara optimal," katanya.

Editor: Banu Adikara
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