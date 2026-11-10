PGV Step for Fun 2026, Lebih dari Sekadar Ajang Olahraga Lari

JawaPos.com - Podomoro Golf View (PGV) Step for Fun 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga lari, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang berkumpul bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun interaksi sosial melalui aktivitas olahraga, rekreasi, dan hiburan di kawasan hunian terpadu yang dikembangkan Agung Podomoro Land.

PGV Step for Fun merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang digelar pada 2025 dan diikuti lebih dari 1.000 peserta.

Tahun ini, kegiatan tersebut kembali menargetkan sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari penghuni, komunitas olahraga, keluarga, generasi muda, hingga masyarakat umum.

Acara yang berlangsung pada 6–8 November 2026 itu juga menjadi bagian dari BRI Consumer Expo 2026 Goes to Podomoro Golf View.

Selain fun walk dan fun run sebagai agenda utama, penyelenggara menghadirkan sejumlah kegiatan pendukung, seperti undian hadiah, edukasi, hiburan, serta area expo.

Direktur PT Graha Tunas Selaras Noer Indradjaja mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berinteraksi.

Dia menilai keterlibatan komunitas memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial di lingkungan hunian.

“PGV Step for Fun kami hadirkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas bersama," tutur Noer Indradjaja.

"Kami ingin kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman olahraga yang menyenangkan, tetapi juga memperkuat hubungan antarpenghuni dan masyarakat sekitar,” ujar Noer dalam keterangan resminya, Selasa (10/11).

“Keterlibatan komunitas merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan hunian yang memiliki kehidupan dan dinamika tersendiri,” tambah dia.

Dalam pelaksanaannya, PGV Step for Fun 2026 melibatkan sejumlah pihak mulai dari penghuni, komunitas, konsumen, hingga masyarakat sekitar.

Mitra perbankan, agen properti, tenant, serta berbagai merek dan sponsor juga turut berpartisipasi dalam rangkaian acara tersebut.

Adapun Podomoro Golf View merupakan kawasan hunian terpadu dengan luas sekitar 60 hektare.

Kawasan tersebut menggabungkan area tempat tinggal dengan sejumlah fasilitas pendukung, seperti ruang terbuka hijau, sarana olahraga dan rekreasi, street mall, fasilitas pendidikan, serta akses transportasi publik melalui LRT.

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Kehadiran fasilitas tersebut menjadi salah satu aspek yang melengkapi aktivitas masyarakat di kawasan hunian.

Namun, interaksi antarwarga juga dinilai tidak kalah penting dalam membentuk lingkungan tempat tinggal yang memiliki kehidupan sosial.

Melalui PGV Step for Fun 2026, kegiatan olahraga menjadi salah satu cara untuk mempertemukan penghuni, komunitas, dan masyarakat sekitar dalam suasana yang lebih santai.